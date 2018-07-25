ТОП-5 актеров, которые не получили никаких наград за свои культовые роли

Одна из таких актрис – Мэрилин Монро

Мэрилин Монро. Фото: Getty

Многих актеров мы запомнили по знаковым и весьма удачным роям в фильмах. Однако, за эти самые роли они не получили никаких наград и признаний.

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку знаменитых актеров, которые остались без наград за свои знаковые роли.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро Кадр из фильма "В джазе только девушки"

Актриса прославилась ролями в фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки". Но Мэрилин не получила ни одной награды за эти роли и ни разу не была номинирована на "Оскар".

Нил Патрик Харрис

Нил Патрик Харрис Кадр из сериала "Как я встретил свою маму"

Актер не выиграл ничего за роль Барни Стинсона в сериале "Как я встретил вашу маму". Хотя сам сериал не раз номинировался и выигрывал множество премий.

Кэрри Фишер

Кэрри Фишер Кадр из фильма "Звездные войны"

Актрису не номинировали за ее самую известную роль принцессы Леи в "Звездных войнах".

Харрисон Форд

Харрисон Форд Кадр из "Звездных войн"

Актера оставили без премий за его известные роли Индианы Джонса и Хана Соло. А вот номинирован он был на "Оскар" за роль в фильме "Свидетель". Но, увы, и на этот раз награду у него "увели".

Уилл Смит

Уилл Смит Кадр из фильма "Принц из Беверли-Хиллз"

Актера не наградили за роль в сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Нет, награды он получал, однако, свой "Оскар" ему еще ждать и ждать.

Отметим, какие только роли не приходится играть актерам: например, мужчины переодеваются в женщин и наоборот. Однако, самые яркие персонажи запоминаются зрителям на всю жизнь. Ранее мы делали подборку с актерами, которые сыграли женщин лучше, чем персонажей-мужчин.