ТОП-5 актеров, которые появились в фильмах после своей смерти

Для всех стала трагедией смерть Пола Уокера...

Кадр из фильма "Форсаж 7"

Недавно новость о том, что известный персонаж американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года, принцесса Лея Органа – появится в новом эпизоде "Звездных войн", взбудоражил мир кинематографа.

Режиссеры иногда прибегают к разным методам (кого-то из них заменили дублерами, а кого-то вернули с помощью компьютерной графики) для того, чтобы персонажи покойных звезд оставались в фильмах. Мы решили вспомнить других звезд, персонажи которых были в фильмах уже после смерти актеров.

Кэрри Фишер

Студия Lucasfilm официально объявила актерский состав новой части фантастической франшизы. Среди актеров, которые появятся в фильме, заявлена Кэрри Фишер. Премьера фильма "Звездные войны: Эпизод 9" запланирована на 20 декабря 2019 года. Восьмая часть космической саги тоже вышла после смерти актрисы.

Хит Леджер

Съемки фильма "Воображариум доктора Парнаса" начались в декабре 2007 года, а Хита Леджера обнаружили мертвым 22 января 2008 года в его квартире на Манхэттене. Части материала с Хитом не хватало для полного монтажа. Режиссер картины Терри Гиллиам принял решение внести изменения в ход событий фильма, чтобы он таки смог выйти в прокат. Поэтому персонаж Хита Леджера проходит через волшебное зеркало доктора Парнаса и с этого момента его внешность меняется. Новый облик Тони показали Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл.

Пол Уокер

Съемки "Форсаж 7" начались в сентябре 2013 года. До завершения работы над лентой Пол Уокер погиб в ДТП. После этого персонаж Пола Уокера появится в некоторых эпизодах фильма с помощью компьютерной графики, наложенной на игру дублеров, которыми выступили младшие братья Уокера.

Брэндон Ли

Актер Брэндон Ли (сын мастера восточных единоборств Брюса Ли) получил главную роль в мистическом боевике "Ворон", съемки которого начались в феврале 1993 года. Во время съемок финальной сцены 31 марта он был смертельно ранен. По сценарию фильма, в персонаж Брэндона Ли должны были выстрелить из пистолета. Актер Майкл Масси, который играл одного из злодеев, выстрелил в Брэндона, и тот неожиданно для всех был по-настоящему ранен в живот. Оказалось, что застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. Ли с обширным кровоизлиянием был доставлен в больницу, где скончался в возрасте 28 лет. После смерти Брэндона Ли производство приостановили на два месяца. Затем финальную сцену и еще несколько моментов сняли с дублером. Отснятый материал смонтировали с использованием новейших компьютерных технологий тех лет.

Брюс Ли

Актер не закончил работу в фильме "Игра смерти" – 20 июля 1973 года Ли принял лекарство, которое должно было снять головную боль, но препарат спровоцировал отек мозга. Продюсер фильма принял решение изменить сюжет и убить героя Брюса Ли. В недостающих сценах, которые были нужны для понимания происходящего, Брюса заменили дублеры. Их гримировали и скрывали за очками, а в сценах драк крупным планом показывали лицо Брюса Ли, используя материал, отснятый ранее. Из-за сложного процесса создания фильма его выход был отложен на несколько лет. Фильм вышел только в 1978 году.

Напомним, братья погибшего Пола Уокера хотят вернуть его героя во франшизу "Форсаж".