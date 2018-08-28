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ТОП-5 фильмов из 90-х, от которых захватывает дух

Эти фильмы смотрятся на одном дыхании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:23
Том Хэнкс и Мег Райан. Кадр из фильма &quot;Вам письмо&quot;
Том Хэнкс и Мег Райан. Кадр из фильма "Вам письмо"

В выходной день так хочется полежать дома на диване и посмотреть хороший фильм. Мы сделали подборку чудесный фильмов из 90-х, которые обязательно понравятся вам.

"Вам письмо", 1998 год

Романтическая комедия с Томом Хэнксом и Мег Райан в главных ролях. Они знакомятся в сети, общаются анонимно. В жизни – он наследник большой книжной империи, а у нее маленький книжный магазинчик "За углом", который достался от мамы. Веселые моменты и несравненная игра актеров переносят в совершенно иной мир романтики и любви.

"К-911. Собачья работа", 1999 год

Прекрасная семейная комедия о детективе Дули (Джеймс Белуши) и его напарнике – собаке по кличке Джерри Ли. Дули остается один после смерти жены, они с напарником немного растолстели, на задания идут нехотя. Но тут он знакомится с женщиной-полицейским, у которой также есть собака. Прекрасный юмор и актерская игра.

"Эдвард Руки-ножницы", 1990 год

Старый ученый создает некое человеческое существо. Но вместо рук у него – ножницы. Не успел ученый доделать этот изъян и умер. Эдвард попадает в семью, ему не знакомы обычные семейные вещи. Джонни Депп прекрасно сыграл стеснительного и немного чекнутого парня с ножницами вместо рук. 

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"Мистер Бин", 1997 год

Наверное. нет таких киноманов, которые бы не видели этот прекрасный фильм. Мистер Бин работает смотрителем в Королевской Британской Галерее. Начальство давно уволило бы его по формулировке "за сон на рабочем месте", если бы не покровительство директора. С Бином случает совершенно невообразимые вещи.

"Запах женщины", 1992 год

Несравненный Аль Пачино  в роли слепого полковника в отставке и Крис О`Доннел в роли студента, которому хорошенько заплатят, чтобы он присмотрел за полковником. Чекнутый мужчина тянет его в Нью-Йорк. Мало тех, кто не знает чудесной и трогательной сцены, где герой Аль Пачино танцует танго с девушкой. 

Напомним, в фильмах актерам часто приходится играть влюбленных пар, изображать любовные сцены и бросать страстные взгляды в сторону своих партнеров по съемочной площадке. Однако есть немало и таких кинокартин, где актеры не играли любовь, а на самом деле были влюблены друг в друга или же их роман стремительно развивался. Вот небольшая подборка фильмов, где актеры действительно были влюблены друг в друга.

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Источник: "Сегодня"
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