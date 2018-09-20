ТОП-5 фильмов о научной фантастике

Мы сделали подборку хороших фильмов для любителей науки и фантастики

Кадр из фильма "Превосходство"

Многие любят фильмы про космос, про ученых, инопланетян и небывалые исследования. К счастью, мир кино полон таких чудесных кинолент. Мы сделали небольшую подборку фильмов о научной фантастике.

"Интерстеллар"

Жизнь на Земле идет к концу. Урожаи гибнут и исследователи летят в космос, чтобы найти "новый дом" для землян. Купер находит подсказки и пытается передать их своей дочери на Землю. Он думает, что это "они" – иная жизнь, но это сам Купер.

"Марсианин"

Марсианская миссия "Арес-3" в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного.

"Трон: Наследие"

История о юном парне, у которого при странных обстоятельствах пропал отец. Как оказалось, он не пропал, а попал в свою собственную игру. Туда же попал и юный герой Сем Флинн.

"Жена астронавта"

Джонни Депп и Шарлиз Терон в главных ролях прекрасно передали атмосферу фильма. Спенсер – астронавт, после очередного полета в космос, где происходит авария, он лечится и возвращается к семья. Но уже совершенно другим. Жена узнает, что беременна двойней. Но не от мужа...

"Превосходство"

Выдающийся исследователь в области изучения искусственного интеллекта Доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера, который сможет собрать в себе все знания и опыт, накопленные человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, и в то же время сделали основной целью радикальной анти-технологической группировки. Экстремисты делают все возможное, чтобы остановить его.

Напомним, найден путь в четвертое измерение пространства. О своем исследовании сообщила группа физиков из Университета штата Пенсильвания под руководством профессора Микаэля Рехтсмана.

Кстати, есть множество технологических штуковин, которые делают нашу жизнь проще.