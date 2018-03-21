ТОП-5 фильмов о поэтах

21 марта Всемирный день поэзии и мы сделали прекрасную подборку фильмов о поэтах

По всему миру 20 марта отмечали замечательный праздник День счастья, который был учрежден Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года. А вот 21 марта не менее замечательный день – Это Всемирный день поэзии.

Впервые с инициативой учреждения такого праздника выступила американская поэтесса Теса Уэбб еще в середине 30-х годов. Она предложила отмечать Международный день поэзии 15 октября, в честь даты рождения знаменитого поэта и философа Вергилия. Только 15 ноября 1999 года ЮНЕСКО, на 30-й конференции, приняла резолюцию об учреждении международного дня, который должен был "вдохнуть вторую жизнь" в мировое поэтическое движение.

Мы предлагаем подборку прекрасных фильмов про поэтов с чудесными актерами.

"Поэзия"

Кадр из фильма

Это глубокий фильм о том, что в жизни каждого присутствует красота. Чтобы ее заметить, нужно лишь найти несколько минут посреди суеты и оглянуться вокруг. В маленьком городе провинции Кенгидо живет Ми-джа с внуком-школьником. Женщина случайно попадает на курсы обучения стихосложению в местном доме культуры. Она ищет красоту в своем обычном окружении, на которое никогда не обращала особого внимания.

"Общество мертвых поэтов"

Кадр из фильма

В закрытом колледже для мальчиков прерывается череда скучных уроков, когда в класс входит учитель литературы – Джон Китинг (Робин Уильямс). Ему и предстоит стать проводником на пути в прекрасный мир поэзии.

"Полное затмение"

Кадр из фильма

17-летний Артюр Рембо в исполнении Леонардо Ди Каприо, живущий в маленьком городке, на севере Франции, посылает известному парижскому поэту Полю Верлену (Дэвиду Тьюлису) несколько своих стихотворений. Верлен сразу понимает, что ничего подобного во французской поэзии просто не существует, и приглашает молодого поэта в Париж.

"Вопль"

Кадр из фильма

Именно так называлась главная поэма знаменитого битника Аллена Гинзберга. Эта поэма привела к скандалу, в том числе, к судебному преследованию автору. Собственно, об этом и рассказывает фильм. Главную роль в нем сыграл Джеймс Франко.

"Влюбленный Шекспир"

Фото: filmezzunk.hu

Съемки фильма планировались несколько лет, проект сменил две студии, нескольких режиссеров, с выбором актеров все было тоже далеко не просто. Лента о любви молодого нищего драматурга и поэта и аристократки не претендует ни на какую историческую реальность – тут, скорее, вымышленная история развивается на фоне исторических событий. Фильм удостоился семи премий "Оскар", в том числе, в категории "Лучший фильм".

Напомним, 18 марта, день Рождения праздновал известный французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон. На счету у него 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы сделали интересную подборку кинолент Бессона для приятного просмотра.