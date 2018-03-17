ТОП-5 фильмов с ирландским настроением

17 марта почитается память ирландского святого Патрика. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Украине и во многих других странах мира его отмечают неофициально. Праздник припал на субботу, на улице опять идет снег, поэтому предлагаем вам подборку фильмов с ирландским настроением в день Святого Патрика.

"Голод"

Фото: planeta-cinema.at.webry.info

Картина рассказывает историю о бойцах Ирландской республиканской армии (ИРА) в британской тюрьме. Никакие ухищрения не помогают, а все попытки заключенных отстоять свои права заканчиваются жестокими пытками и избиениями до полусмерти.

"Однажды в Ирландии"

Кадр из фильма

Полицейская история о двух напарниках-противоположностях. Но даже столь затасканная тема раскрывается по-новому, если напарниками становятся неполиткорректный ирландский коп и афроамериканский чопорный агент ФБР. Практический весь фильм – это ирландский дух.

"Святые из трущоб"

Кадр из фильма

Ирландские парни Коннор и Мерфи, пережив божественное откровение, начинают свой праведный крестовый поход против организованной преступности. Методы братьев не отличаются особой деликатностью, но оказываются чертовски эффективными. Своей брутальной беспощадностью, юмором и искренней религиозностью парни смогли очаровать зрителей.

"Голгофа"

Кадр из фильма

Обычный католический священник в провинциальном ирландском городке узнает, что через неделю его убьют за грехи предыдущего священнослужителя. Вместо попыток борьбы с несправедливой судьбой пастор продолжает жить обычной жизнью, посвящая все свое время попыткам помочь своим прихожанам.

"Доля ангелов"

Кадр из фильма

История об ирландском пареньке Робби, который становится молодым отцом и пытается расстаться со своим криминальным прошлым. Ему приходится проводить много времени на общественных работах. Там он знакомится с уже немолодым социальным работником, который раскрывает в Робби уникальный талант дегустатора элитного виски.

Напомним, чтобы настроение было лучше, предлагаем подборку фильмов для настоящих мужчин.