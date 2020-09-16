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"Грета", "Земля кочевников", "Ночное": лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля по мнению генпродюсера ОМКФ

Сегодня, 15:55

Юлия Синькевич рекомендует лучшие картины старейшего киносмотра

В минувшую субботу завершился 77-й Венецианский кинофестиваль, который стал первым крупным событием в мире кино после длительных карантинных ограничений. О том, какие фильмы 77-й Венеции обязательно стоит посмотреть, рассказала генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Отметим, что 11-й ОМКФ пройдет онлайн с 25 сентября по 3 октября.

Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич
Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич
Фото: пресс-служба

Как и многие международные киносмотры в этом году, Венецианский кинофестиваль несколько месяцев находился в подвешенном состоянии и был на грани отмены из-за пандемии. В конце концов он состоялся, хотя некоторые режиссеры все же побоялись приехать представить свои фильмы, что объясняет уменьшение количества картин, представленных в общей программе.

Обстановка на Венецианском кинофестивале была довольно напряженной, учитывая меры безопасности. Все зрители находились в масках, билеты бронировались заранее, на всех входах измерялась температура гостей, была предусмотрена регулярная сдача лабораторных тестов, рассадка в зале – шахматная, а к зоне красной дорожки не допускались зрители и представители СМИ.

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Но несмотря на суровые меры предосторожности, пострадал разве что уровень роскоши мероприятия, но картины оказались весьма достойными.

"Человеческий голос"

Короткометражный фильм Педро Альмодовара был одним из самых ожидаемых на Венецианском кинофестивале. Основанный на одноименной пьесе Жана Кокто "Человеческий голос" – это история о замкнутости и освобождении. Примечательно, что режиссер снял картину сразу после того, как перенес коронавирус. Главную и единственную роль в фильме сыграла Тильда Суинтон, для которой это первый опыт работы с Альмодоваром. А для испанца – это первый англоязычный фильм. История разворачивается вокруг женщины, которую по телефону бросает любовник.

"Ночное"

Документальный фильм Джанфранко Рози стал самым обсуждаемым на 77-м Венецианском кинофестивале. Картину о войне на Ближнем Востоке снимали в приграничных зонах Сирии, Ливана и Ирака по ночам, хотя режиссер и не указывает место действия в самом фильме, как и имена героев. Лауреат "Золотого льва" Джанфранко Рози создал тихий, интимный портрет войны, разгоревшейся на почве религиозных и политических конфликтов.

"Грета"

Еще одна документальная работа, впечатлившая многих, – это фильм Натана Гроссмана "Грета", который снимался для сервиса Hulu. Школьница-экоактивистка Грета Тунберг произвела фурор своей речью на саммите в ООН и с тех пор оказалась под прицелом общественности. Гроссман начал следить за судьбой девочки еще во время первых забастовок. В контексте ситуации с пандемией эта картина смотриться очень актуальной, ведь, как и предупреждала Грета, природа напомнит человеку, кто здесь главный.

Кадр из фильма "Грета"
Кадр из фильма "Грета"
Фото: labiennale.org

"Земля кочевников"

Драматический фильм "Земля кочевников" основан на вышедшей в 2017 году книге журналистки Джессики Брудер. Первоисточник исследовал, как американцы превращаются в кочевников в поисках работы в США после кризиса 2008 года. Пандемия и связанные с ней страхи лишила Венецианский кинофестиваль многих потенциальных участников из США. Тем более примечательно, что главный приз выиграла именно американская картина – "Золотой лев" достался "Земле кочевников" режиссера Хлои Чжао.

Это живой фильм, по-документальному правдивый и при этом очень поэтичный, с особым киноязыком и стилем. Казалось бы, "Земля кочевников" выглядит как скромная, камерная история с небольшим бюджетом, но на деле в ней уместилась вся Америка и ее проблемы. Главную роль в фильме исполнила лауреатка "Оскара" Фрэнсис Макдорманд. Фильм рефлексирует на тему того, как все нестабильно в жизни человека.

"Мейнстрим"

В центре сюжета нового фильма Джии Копполы, внучки Фрэнсиса Форда Копполы, – группа зуммеров. Они запускают в сети вирусные публикации, пытаясь сохранить индивидуальность. В "Мейнстриме" Джиа Коппола подняла волнующую многих тему опасностей социальных сетей, в сатирической форме высмеивая видеоблогеров. Главные роли в картине исполнили молодые прекрасные актеры Эндрю Гарфилд, Майя Хоук и Джейсон Шварцман.

Майя Хоук в фильме "Мейнстрим"
Майя Хоук в фильме "Мейнстрим"
Фото: labiennale.org

Напомним, что 25 сентября стартует Одесский международный кинофестиваль, который пройдет в онлайн-формате. Чем будет удивлять ОМКФ и о программе кинофестиваля мы рассказывали ранее.

Все подробности в спецтеме Венецианский кинофестиваль

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