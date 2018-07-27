ТОП-5 философских фильмов, которые перевернут ваше сознание

Эти фильмы не посмотришь под поп-корн и Колу

"Господин Никто". Фото: weburg.net

Если вам наскучили комедии или плаксивые мелодрамы и хочется посмотреть сильные и эмоциональные фильмы, после которых останется больше вопросов, чем ответов, то предлагаем посмотреть некоторые ленты из нашей подборки.

"Старикам тут не место"

Братья Коэны, как всегда, в своем репертуаре. Сюжет этого фильма захватывает с самого начала и не будет отпускать до финала. Главные роли исполнили Томми Ли Джонс, Хавьер Бардем и Джош Бролин. Это история о том, как работяга обнаруживает в пустыне гору трупов, грузовик, набитый героином, и соблазнительную сумму в два миллиона долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и результатом становится волна насилия, которую не может остановить вся полиция Западного Техаса.

"Господин никто"

Фильм Жако Ван Дормаля о жизни главного героя картины Немо Никто в исполнении Джареда Лето. Эта картина даст ответ на вопрос, каково быть последним человеком на Земле. В картине описано бытие человека, который задумывается о всем том, что он не успел сделать.

"Куда приводят мечты"

Робин Уильям сыграл главного героя – Криса Нильсена. По сюжету, супруги теряют детей, Крис попадает в аварию и его душа переносится в рай, а супруга совершает самоубийство. Ее душа попадает в ад. Душа главного героя отправляется на поиски души любимой.

"Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни"

Это первый тайский фильм, который выиграл "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Главный герой, Бунми, умирает от почечной болезни. Доживая последние дни, он вместе со своими близкими (в бесплотной и в физической форме) отправляется в путешествие, чтобы исследовать собственные прошлые жизни, память, трансформации, реинкарнации и природу вещей перед лицом смерти.

"Рыцарь кубков"

Фильм номинировался на главный приз Берлинского фестиваля. В главной роли – Кристиан Бэйл, а коллегами по съемочной площадке для него стали Натали Портман, Кейт Бланшетт, Имоджен Путс, Изабель Лукас, Тереза Палмер и другие красавицы Голливуда. Сюжет закручивается вокруг сценариста по имени Рик, жизнь которого – плотный клубок из ярких ощущений, сложных отношений с разными женщинами и запутанных мыслей. В определенный момент он четко понимает, что все это время проживал не свою жизнь.

Напомним, мы сделали подборку чудесный фильмов из 90-х, которые обязательно понравятся вам. Ну, если вы устанете от философских кинолент.