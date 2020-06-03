ТОП-5 книг на лето, которые Билл Гейтс рекомендует прочесть

Известный предприниматель назвал книги, которые скрасят пребывание дома и помогут отвлечься

В это неспокойное время мировой пандемии каждому хочется отвлечься и получить успокоение. Для этого отлично подойдут книги, которые не только помогут развеяться, но и обогатят новыми знаниями.

Недавно мы делились подборкой лучших книг для детей, а сегодня рассказываем о книгах, которые стоит прочитать этим летом. Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс на своем официальном сайте назвал пять книг, которые, по его мнению, идеально подойдут для летнего чтения. Ведь если сейчас вы проводите больше времени дома, то это прекрасная возможность занять себя книгой.

Билл Гейтс Фото: gatesnotes.com

Дэвид Митчелл "Облачный атлас"

Это тот роман, после прочтения которого, вы будете много думать и говорить о нем. Сюжет вмещает в себя шесть взаимосвязанных историй, которые происходят на протяжении веков, поэтому он немного сложен для объяснения. Билл Гейтс признался, что эта книга поглотила его, так как в ней убедительно рассказывается обо всем лучшем и худшем в человечестве.

Эдит Эгер "Выбор"

Книга рассказывает реальную историю балерины, которую в шестнадцать лет отправили в Освенцим. После пережитых переживаний и разлуки с родными, Эдит Эгер переехала в Соединенные Штаты и стала терапевтом. Ужасы Холокоста не сломили девушку, а наоборот, научили ее быть стойкой и сильной личностью. Многие читатели смогут найти утешение в идеях писательницы о том, как справляться с трудными ситуациями.

Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло "Хорошая экономика для трудных времен"

Авторы книги получили за нее Нобелевскую премию по экономическим наукам. Это произведение рассказывает о сложных вещах простым языком и делает экономику доступной для каждого. Книга поднимает вопросы неравенства и политических разногласий, сосредоточив внимание на политических дебатах Соединенных Штатах Америки.

Джон М. Барри "Великий грипп"

Если вы ищете историческое сравнение с сегодняшней эпидемией, то пандемия испанского гриппа 1918 года очень на нее похожа. Автор расскажет нам практически все, что нужно знать об одной из самых смертоносных вспышек гриппа в истории человечества. Эта книга служит хорошим напоминанием о том, что люди до сих пор очень уязвимы, несмотря на технологический прогресс и особенно актуальна в наше время.

Билл Гейтс назвал лучшие книги на лето Фото: unsplash.com

Боб Айгер "Путешествие длиною в жизнь"

Билл Гейтс назвал "Путешествие длиною в жизнь" одной из лучших бизнес-книг, которые он прочитал за последнее несколько лет. В этом произведении описаны наблюдения за компанией Уолта Диснея в один из самых важных периодов в ее истории. Автор книги проделал потрясающую работу, объяснив, каково это быть генеральным директором крупной компании.

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