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ТОП-5 легких комедий, которые улучшат ваш понедельник

Зарядитесь позитивным настроением в начале новой рабочей недели

Прекрасная возможность переключиться с будничных забот и расслабиться вечером после напряженного рабочего дня – это посмотреть легкую кинокомедию с нетривиальным сюжетом. От итальянской колоритной комедии до курьезной истории о большой семье – Сегодня.Lifestyle сделали подборку таких комедий специально для вас.

Ранее мы рекомендовали ТОП-психологических триллеров с нестандартным финалом. А если вы не знаете, какой сериал посмотреть, не пропустите эти 5 крутых сериалов, которые вышли в 2020 году.

Патрик

"Патрик" Фото: themoviedb.org

Героиня комедии – молодая девушка Сара, которая переживает не самый лучший период в своей жизни. С родителями никак не получается достичь взаимопонимания, бойфренд решил с ней расстаться без объяснений, ну а карьера просто трещит по швам. Вдобавок к этому скончалась бабушка и оставила ей в наследство своего мопса по имени Патрик.

Характер Патрика – то ещё "золото". В жизни Сары начинаются, на первый взгляд, "неприятности". Но так ли это на самом деле, и к каким переменам в жизни готовит Сару ее новый компаньон Патрик?

Поймай толстуху, если сможешь

"Поймай толстуху, если сможешь" Фото: themoviedb.org

Что будет, если документы, удостоверяющие личность и кредитные карты попадут к аферистам? Сразу и представить даже страшно. Сэнди Бигелоу Патерсону не повезло. Его кредитные карты оказались у Дианы – профессиональной аферистки, которая, к тому же, и драться умеет по-настоящему. Для Сэнди не родственница и даже не любовница. Диана тратит его деньги мастерски, совершенно не считая.

Делать нечего и Сэнди отправляется на ее поиски. А тем временем сама Диана скрывается от других, также обманутых ею людей. Сможет ли Сэнди поймать аферистку?

Любите Куперов

"Любите Куперов" Фото: themoviedb.org

Семейный праздник Рождество – самое прекрасное время собраться всей семьей вместе, наконец обнять своих близких, с которыми не было возможности встретиться в течение года, вручить подарки. Милые и тихие уютные Рождественские вечера, но только не для Куперов, когда четыре поколения сразу решили собраться на Рождество.

Шарлотта – глава семейства Куперов хочет устроить настоящий Рождественский праздник, чтобы он запомнился всем присутствующим. Но четыре поколения вместе – это и сложно и весело одновременно. Будет шумно, по-праздничному атмосферно и не без курьезов – они ведь все такие разные, но любят друг друга. Они – большая семья.

Моя собака идиот

"Моя собака идиот" Фото: themoviedb.org

Анри – писатель, в жизни которого похоже прочно поселился творческий кризис. Он осложняется тем, что его двадцатипятилетний брак трещит по швам. Отношения с женой только ухудшаются, их дети уже выросли и у них своя жизнь. За годы брака жена превратилась из девушки его мечты в мадам, спасающуюся алкоголем и таблетками, а сам Анри никак не может написать что-то достойное, муза кажется совсем покинула его.

Однажды, когда их семейный корабль начал окончательно идти ко дну, Анри встретил случайно в своем саду большую собаку. Пёс оказался немного неуклюжим, но очень жизнерадостным. Но случайностей не бывает. С приходом нового друга в жизнь Анри обязательно произойдут перемены, и вдохновение вернется.

Неаполитанские мошенники

"Неаполитанские мошенники" Фото: themoviedb.org

Дон Франко, Тоторе и Паскуале "Ковбой" браконьеры, а зарабатывают себе на жизнь тем, что ловят певчих птиц и продают их на черном рынке. Особо популярны белые голуби, которых браконьеры продают на свадьбы. Романтично, когда пара молодоженов выпускает в воздух белого голубя – символ мира и вечной любви. Но доходы партнеров от продажи голубей очень маленькие.

Однажды компаньоны понимают, что для повышения доходов нужны другие приоритеты в работе и случайно узнают о высокой цене на белых щеглов. Поймать щеглов очень сложно, но чего не сделаешь ради денег… Они даже не догадываются, что их ожидает впереди…

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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