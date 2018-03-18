ТОП-5 лучших фильмов Люка Бессона
Бессон снял 152 фильма, многие из них стали самыми любимыми у киноманов
Недавно свой день Рождения праздновал Джастин Бибер. Сегодня, 18 марта, день Рождения празднует известный французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон. На счету у него 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы сделали интересную подборку кинолент Бессона для приятного просмотра.
"Поцелуй дракона"
Фото: EX-FS
События разворачиваются в Париже, куда прибывает из Гонконга китайский полицейский Лиу Джиан. Он должен помочь французской полиции поймать китайского гангстера. Но подлый инспектор Жан-Пьер Ришар подставляет Лиу и убивает преступника.
"Люси"
Кадр из фильма
Молодая женщина по имени Люси должна доставить наркотики. Во время очередного транзита опасный и сильный наркотик проникает ей в кровь. В результате воздействия химического вещества Люси приобретает потрясающие сверхспособности, совершенно не чувствует боли, обладает невероятной силой и может предсказывать события. Девушка превращается в беспощадную машину мести.
"Пятый элемент"
Кадр из фильма
Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. В этот раз таких героев несколько – таксист Корбан Даллас и Лилу.
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"Леон"
Кадр из фильма
Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви.
"Жанна д`Арк"
Кадр из фильма
Историческая драма о женщине, которая изменила историю, вела за собой целое войско, верила в единого короля и Бога. Мила Йовович несравненно исполнила роль Жанны.
Напомним, есть множество сериалов, снятых в то время, когда не было ярких спецэффектов, быстрых погонь и фантастических персонажей. Но забывать старых любимцев непростительно. Поэтому предлагаем вспомнить старые сериалы, которые нужно пересмотреть.
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