ТОП-5 лучших фильмов Люка Бессона

Сегодня, 12:06

Бессон снял 152 фильма, многие из них стали самыми любимыми у киноманов

Кадр из фильма &quot;Люси&quot;
Кадр из фильма "Люси"

Недавно свой день Рождения праздновал Джастин Бибер. Сегодня, 18 марта, день Рождения празднует известный французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон. На счету у него 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы сделали интересную подборку кинолент Бессона для приятного просмотра.

"Поцелуй дракона"

1400733668_007e96472a

Фото: EX-FS

События разворачиваются в Париже, куда прибывает из Гонконга китайский полицейский Лиу Джиан. Он должен помочь французской полиции поймать китайского гангстера. Но подлый инспектор Жан-Пьер Ришар подставляет Лиу и убивает преступника. 

"Люси"

2014-08-02-mathshot

Кадр из фильма

Молодая женщина по имени Люси должна доставить наркотики. Во время очередного транзита опасный и сильный наркотик проникает ей в кровь. В результате воздействия химического вещества Люси приобретает потрясающие сверхспособности, совершенно не чувствует боли, обладает невероятной силой и может предсказывать события. Девушка превращается в беспощадную машину мести.

"Пятый элемент"

723333

Кадр из фильма

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. В этот раз таких героев несколько – таксист Корбан Даллас и Лилу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Леон"

80c8df8211f722a05a0ca76eb75fd0b4

Кадр из фильма

Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви.

"Жанна д`Арк"

omm2onsnguzf3bnj97fd77lejlt

Кадр из фильма

Историческая драма о женщине, которая изменила историю, вела за собой целое войско, верила в единого короля и Бога. Мила Йовович несравненно исполнила роль Жанны.

Напомним, есть множество сериалов, снятых в то время, когда не было ярких спецэффектов, быстрых погонь и фантастических персонажей. Но забывать старых любимцев непростительно. Поэтому предлагаем вспомнить старые сериалы, которые нужно пересмотреть.

убийца, Ришар, таксист, люк бессон, Мила Йовович, сценарист, наркотик, кинорежиссер

Вы сейчас просматриваете новость "ТОП-5 лучших фильмов Люка Бессона". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Фото Caro Premier Film Company

Названа дата съемки второй части хоррора "Оно"

21 Февраля, 16:18

Действие развернется спустя 27 лет после событий первой главы и представит всех членов Клуба неудачников взрослыми людьми

Афиша

Кинопремия ""Золота дзиґа". Фото: Main Cream

Назван лауреат почетной кинопремии "Золота дзиґа"

15 Февраля, 07:07

Специальную "Золоту дзиґу" вручат во время торжественной церемонии второй кинопремии 20 апреля
Загрузка...
Загрузка...