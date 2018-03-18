ТОП-5 лучших фильмов Люка Бессона

Недавно свой день Рождения праздновал Джастин Бибер. Сегодня, 18 марта, день Рождения празднует известный французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон. На счету у него 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы сделали интересную подборку кинолент Бессона для приятного просмотра.

"Поцелуй дракона"

Фото: EX-FS

События разворачиваются в Париже, куда прибывает из Гонконга китайский полицейский Лиу Джиан. Он должен помочь французской полиции поймать китайского гангстера. Но подлый инспектор Жан-Пьер Ришар подставляет Лиу и убивает преступника.

"Люси"

Кадр из фильма

Молодая женщина по имени Люси должна доставить наркотики. Во время очередного транзита опасный и сильный наркотик проникает ей в кровь. В результате воздействия химического вещества Люси приобретает потрясающие сверхспособности, совершенно не чувствует боли, обладает невероятной силой и может предсказывать события. Девушка превращается в беспощадную машину мести.

"Пятый элемент"

Кадр из фильма

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. В этот раз таких героев несколько – таксист Корбан Даллас и Лилу.

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"Леон"

Кадр из фильма

Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви.

"Жанна д`Арк"

Кадр из фильма

Историческая драма о женщине, которая изменила историю, вела за собой целое войско, верила в единого короля и Бога. Мила Йовович несравненно исполнила роль Жанны.

Напомним, есть множество сериалов, снятых в то время, когда не было ярких спецэффектов, быстрых погонь и фантастических персонажей. Но забывать старых любимцев непростительно. Поэтому предлагаем вспомнить старые сериалы, которые нужно пересмотреть.