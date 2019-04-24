Барбре Стрейзанд – 77: ТОП-5 лучших фильмов с нестареющей актрисой

Актриса и певица сумела завоевать любовь и зрителей, и киноакадемиков

Барбара Стрейзанд Фото: Getty Images

Экстравагантная и невероятно талантливая актриса и певица Барбра Стрейзанд, которой удалось клонировать свою собаку, сегодня, 24 апреля, отмечает свой день рождение. Легендарной звезде исполнилось – 77 лет! Ее талант измеряется "Оскарами", "Золотыми глобусами" и любовью зрителей. Сегодня.Lifestyle предлагает интересную подборку – лучшие фильмы с несравненной Барброй Стрейзанд

"Смешная девчонка"

Сценарий был специально написан для Стрейзанд и это был первый фильм актрисы. Он основан на жизни Фанни Брайс. Эта картина принесла Стрейзанд мировую известность, за которую она получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса". На пути к славе и успеху, Фанни Брайс пришлось пройти от гадкого утенка до прекрасного лебедя. На сцене она — звезда, охапки роз падают к ногам, зал взрывается овациями.

"Рождение звезды"

Барбра получила второго "Оскара" как композитор за "Лучшую оригинальную песню" в этом фильме. В этой номинации она стала первой женщиной-композитором, получившей эту награду. Стареющий рок-музыкант Джон Норманн Ховард как-то раз заглядывает в небольшой музыкальный клуб, где поёт Эстер Хофман. Джон пережил всё в своей долгой жизни в музыке и давно стал циником, но талант молодой певицы трогает его до глубины души.

"Йентл"

В этом фильме Стрейзанд впервые выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. Такой опыт был прекрасно принят критиками и зрителями. Картина получила 5 номинаций на "Оскар".

Фильм раскрывает историю еврейской девушки, которая после смерти отца, раввина, переоделась в парня и поступила учиться в иешиву. При жизни отец обучал Йентл закону Моисея, изучая Тору вместе с дочерью, как будто она была мальчиком. Йентл идет по стопам отца вопреки еврейской традиции, пока жизнь не расставляет все на свои места.

"У зеркала два лица"

Стрейзанд в этой картине выступила режиссером, продюсером и исполнительницей главной роли, а главная музыкальная тема из фильма I Finally Found Someone в исполнении Стрейзанд и Брайана Адамса была отмечена номинациями на "Оскар" и "Золотой глобус".

Профессор Колумбийского университета Грегори Ларкин размещает объявление в газете в разделе знакомств. По стечению обстоятельств благодаря этому объявлению он знакомится с Роуз Морган, профессором литературы того же университета, которая до сих пор живёт в одной квартире с властной матерью Ханной. Убеждённый, что все проблемы в семейной жизни вытекают из секса, Грегори Ларкин предлагает Роуз выйти за него замуж, создав тем самым отношения, основанные не на страсти, а на интеллектуальной близости. Перспектива закончить жизнь старой девой в компании престарелой матери кажется Роуз гораздо хуже, чем брак на данных условиях, и она соглашается.

"Знакомство с Факерами"

Фильм стал самой успешной комедией в истории, заработав 516 642 939 долларов. После долгого затишья, Барбра вернулась на большой экран. Джек Бернс, бывший агент ЦРУ, дал разрешение Грегу Факеру на брак с его дочерью Пэм, и Грег решил познакомить свою новую семью со своими родителями. Для этого семейство Бёрнсов в составе Джека Бёрнса, его жены Дины, маленького Джека (его внука) и ещё не поженившихся Грега и Пэм отправляется в Майами.

Напомним, ранее Барбра Стрейзанд пожаловалась, что толстеет из-за президента США Дональда Трампа.

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