Новый год 2020: лучшие песни для праздничного волшебного настроения

Любимые песни для новогоднего настроения в нашей традиционной подборке

Что послушать для новогоднего настроения Фото: Pixabay

Новый год 2020 уже на носу, и праздничного и волшебного настроения хочется уже сейчас. Ожидание праздника должно быть веселым и музыкальным, поэтому мы предлагаем занимательную подборку новогодних песен – это то, что послушать про Новый год и Рождество.

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Список небольшой, однако он "украсит" ваше настроение, песни на Новый год должны быть в вашем плейлисте.

Эта песня была написана Джорджем Майклом в 1984 году и до сих пор остается популярной во многих странах. Композицию он посвятил отношениям со своей бывшей девушкой.

Abba – "Happy New Year"

Написана еще в 1980 году песня знаменитой шведской группы "ABBA" до сих пор является одной из самых популярных новогодних композиций. Сперва музыканты придумали ее для шуточного мюзикла, и ей понадобилось до 10 лет, чтобы стать всемирно известным хитом.

Людмила Гурченко – "5 минут"

Знаменитая композиция в исполнении Людмилы Гурченко впервые прозвучала в 1956 году в фильме "Карнавальная ночь". При создании песни поэт, режиссер и композитор пытались описать все, что можно успеть за 5 минут.

Frank Sinatra – "Let it snow"

Оригинал композиции был написан еще в 1945 году. Это случилось в жаркий июльский день, когда поэт Сэми Кан и композитор Джул Стейн решили написать зимнюю песенку. С тех пор ее исполнило огромное количество музыкантов, в том числе и Фрэнк Синатра, о котором недавно мы писали.

It's the Most Wonderful Time of the Year

Популярная рождественская песня, написанная в 1963 году Эдвардом Полой и Джорджем Уайлом . В этом году ее исполнил поп-певец Энди Уильямс.

Jingle Bells

Песня была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году к Дню благодарения и назвалась "One Horse Open Sleigh", но с течением времени стала восприниматься как рождественская.

Sara Bareilles & Ingrid Michaelson – "Winter Song"

Песня из альбома Snowfall EP, написана специально для рождественских праздников. Многие знают Сару по песням к сериалу "Дневники вампира".

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle составили список песен о святом Николае.

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