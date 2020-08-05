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ТОП-5 лучших приключенческих боевиков, которые вышли за последние несколько лет

Любители экшена получат удовольствие от просмотра

Возможно вы устали от однообразных будней, где ежедневная рутина предсказуема, а действия выучены почти наизусть. Середина недели – самое время, чтобы взбодриться, поднять боевой дух и отправиться в увлекательные приключения вместе с героями на экране. Новая подборка приключенческих боевиков, от сюжетов которых просто захватывает дух, идеально справится с такими задачами.

Сегодня.Lifestyle рекомендуют пять отличных кинолент, которые можно посмотреть дома онлайн в домашнем кинотеатре OLL.TV.

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"Шазам!" Фото: themoviedb.org

Подросток Билли Бэтсон, в очередной раз сбежавший из приёмной семьи в поисках своей родной мамы, попадает в новую, приёмную семью. Вместе с ним в одной комнате живёт его приёмный брат Фредди, которого Билли всегда защищает в школе. Однажды, убегая от хулиганов после драки из-за Фредди, Билли попадает в Скалу Вечности, где Волшебник наделяет его своей магической силой. Теперь Билли достаточно воскликнуть "Шазам!" и он превращается во взрослого супергероя.

Аквамен

"Аквамен" Фото: themoviedb.org

Много лет назад обычный смотритель маяка Томас Карри во время шторма вытащил из воды раненую девушку по имени Атланна. Она оказалась королевой Атлантиды. Со временем симпатия, возникшая между Томасом и Атланной переросла в любовь. У них родился сын – Артур. От матери Артур унаследовал способность общаться с морскими существами.

Однажды в дом Томаса и Атланны ворвались солдаты Атлантиды, требуя, чтобы королева вернулась домой в подводное царство. Чтобы защитить Томаса и сына, Атланна была вынуждена это сделать, а воспитание сына – наследника престола подводного царства, доверила своему верному советнику Нуйдису Вулко.

Tomb Raider: Лара Крофт

"Tomb Raider: Лара Крофт" Фото: themoviedb.org

В перезапуске популярной франшизы Анджелину Джоли сменила актриса Алисия Викандер. Новый фильм вызвал резонанс и бурные обсуждения киноманов.

По сюжету наследница крупного бизнеса Лара Крофт, не желая смириться с исчезновением отца, не спешит вступать в права наследства. Чтобы решить свои финансовые проблемы, Лара подрабатывает курьером и одновременно учится в колледже.

Однажды в офисе Ричарда Лара Крофт обнаруживает интересную видеозапись. В ней отец Лары описал свое исследование о древней японской правительнице, которая обладала даром власти над жизнью и смертью. Вопреки настоятельному требованию отца уничтожить видеозапись, Лара Крофт решает узнать, чем закончилась его экспедиция и оправляется по его следам.

Форсаж: Хоббс и Шоу

"Форсаж: Хоббс и Шоу" Фото: themoviedb.org

По сюжету, группе агентов МИ-6 под руководством Хэтти Шоу предстоит выкрасть опасное биохимическое оружие, которое может уничтожить миллионы людей. Попав в засаду, практически все агенты были уничтожены. Для того, чтобы спрятать вирус от злодеев, храбрый агент Хэтти вводит его в себя, после чего за ней начинается настоящая охота. Брат Хэтти, Декард Шоу отправляется ее спасать, а его напарником становится давний враг – Люк Хоббс.

Этим двум агентам предстоит пережить противостояние с врагом, а для этого – объединить силы и смириться с характерами друг друга. Головокружительные приключения, полные опасностей и неожиданностей, поджидают героев.

Падение Лондона

"Падение Лондона" Фото: themoviedb.org

В Лондоне при загадочных обстоятельствах погибает премьер-министр Великобритании. Получив это известие, из Белого дома в Великобританию отправляется президент Эшер вместе с главным агентом Секретной службы Майком Беннингом и её директором Линн Джейкобс.

Как только начали прибывать высокопоставленные особы на похоронную церемонию, наёмники опасного в Европе главаря террористов Аамира Баркави с помощью бомбы атакуют лимузин премьер-министра Канады, а после открывают массовый огонь. Смогут ли Майк и Джейкобс эвакуировать президента США из зоны катастрофы?

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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