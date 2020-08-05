ТОП-5 лучших приключенческих боевиков, которые вышли за последние несколько лет
Любители экшена получат удовольствие от просмотра
Возможно вы устали от однообразных будней, где ежедневная рутина предсказуема, а действия выучены почти наизусть. Середина недели – самое время, чтобы взбодриться, поднять боевой дух и отправиться в увлекательные приключения вместе с героями на экране. Новая подборка приключенческих боевиков, от сюжетов которых просто захватывает дух, идеально справится с такими задачами.
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Подросток Билли Бэтсон, в очередной раз сбежавший из приёмной семьи в поисках своей родной мамы, попадает в новую, приёмную семью. Вместе с ним в одной комнате живёт его приёмный брат Фредди, которого Билли всегда защищает в школе. Однажды, убегая от хулиганов после драки из-за Фредди, Билли попадает в Скалу Вечности, где Волшебник наделяет его своей магической силой. Теперь Билли достаточно воскликнуть "Шазам!" и он превращается во взрослого супергероя.
Много лет назад обычный смотритель маяка Томас Карри во время шторма вытащил из воды раненую девушку по имени Атланна. Она оказалась королевой Атлантиды. Со временем симпатия, возникшая между Томасом и Атланной переросла в любовь. У них родился сын – Артур. От матери Артур унаследовал способность общаться с морскими существами.
Однажды в дом Томаса и Атланны ворвались солдаты Атлантиды, требуя, чтобы королева вернулась домой в подводное царство. Чтобы защитить Томаса и сына, Атланна была вынуждена это сделать, а воспитание сына – наследника престола подводного царства, доверила своему верному советнику Нуйдису Вулко.
В перезапуске популярной франшизы Анджелину Джоли сменила актриса Алисия Викандер. Новый фильм вызвал резонанс и бурные обсуждения киноманов.
По сюжету наследница крупного бизнеса Лара Крофт, не желая смириться с исчезновением отца, не спешит вступать в права наследства. Чтобы решить свои финансовые проблемы, Лара подрабатывает курьером и одновременно учится в колледже.
Однажды в офисе Ричарда Лара Крофт обнаруживает интересную видеозапись. В ней отец Лары описал свое исследование о древней японской правительнице, которая обладала даром власти над жизнью и смертью. Вопреки настоятельному требованию отца уничтожить видеозапись, Лара Крофт решает узнать, чем закончилась его экспедиция и оправляется по его следам.
По сюжету, группе агентов МИ-6 под руководством Хэтти Шоу предстоит выкрасть опасное биохимическое оружие, которое может уничтожить миллионы людей. Попав в засаду, практически все агенты были уничтожены. Для того, чтобы спрятать вирус от злодеев, храбрый агент Хэтти вводит его в себя, после чего за ней начинается настоящая охота. Брат Хэтти, Декард Шоу отправляется ее спасать, а его напарником становится давний враг – Люк Хоббс.
Этим двум агентам предстоит пережить противостояние с врагом, а для этого – объединить силы и смириться с характерами друг друга. Головокружительные приключения, полные опасностей и неожиданностей, поджидают героев.
В Лондоне при загадочных обстоятельствах погибает премьер-министр Великобритании. Получив это известие, из Белого дома в Великобританию отправляется президент Эшер вместе с главным агентом Секретной службы Майком Беннингом и её директором Линн Джейкобс.
Как только начали прибывать высокопоставленные особы на похоронную церемонию, наёмники опасного в Европе главаря террористов Аамира Баркави с помощью бомбы атакуют лимузин премьер-министра Канады, а после открывают массовый огонь. Смогут ли Майк и Джейкобс эвакуировать президента США из зоны катастрофы?
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