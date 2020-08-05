Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

ТОП-5 лучших приключенческих боевиков, которые вышли за последние несколько лет

Сегодня, 14:03

Любители экшена получат удовольствие от просмотра

Возможно вы устали от однообразных будней, где ежедневная рутина предсказуема, а действия выучены почти наизусть. Середина недели – самое время, чтобы взбодриться, поднять боевой дух и отправиться в увлекательные приключения вместе с героями на экране. Новая подборка приключенческих боевиков, от сюжетов которых просто захватывает дух, идеально справится с такими задачами.

Сегодня.Lifestyle рекомендуют пять отличных кинолент, которые можно посмотреть дома онлайн в домашнем кинотеатре OLL.TV.

Также не пропустите семейные фильмы, которые сделают ваш летний вечер уютным. А если вы в поиске анимационного фильма, посмотрите эти ТОП-5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге.

Шазам!

"Шазам!"
"Шазам!"
Фото: themoviedb.org

Подросток Билли Бэтсон, в очередной раз сбежавший из приёмной семьи в поисках своей родной мамы, попадает в новую, приёмную семью. Вместе с ним в одной комнате живёт его приёмный брат Фредди, которого Билли всегда защищает в школе. Однажды, убегая от хулиганов после драки из-за Фредди, Билли попадает в Скалу Вечности, где Волшебник наделяет его своей магической силой. Теперь Билли достаточно воскликнуть "Шазам!" и он превращается во взрослого супергероя.

Смотрите на olltv
Смотреть

Аквамен

"Аквамен"
"Аквамен"
Фото: themoviedb.org

Много лет назад обычный смотритель маяка Томас Карри во время шторма вытащил из воды раненую девушку по имени Атланна. Она оказалась королевой Атлантиды. Со временем симпатия, возникшая между Томасом и Атланной переросла в любовь. У них родился сын – Артур. От матери Артур унаследовал способность общаться с морскими существами.

Однажды в дом Томаса и Атланны ворвались солдаты Атлантиды, требуя, чтобы королева вернулась домой в подводное царство. Чтобы защитить Томаса и сына, Атланна была вынуждена это сделать, а воспитание сына – наследника престола подводного царства, доверила своему верному советнику Нуйдису Вулко.

Tomb Raider: Лара Крофт

"Tomb Raider: Лара Крофт"
"Tomb Raider: Лара Крофт"
Фото: themoviedb.org

В перезапуске популярной франшизы Анджелину Джоли сменила актриса Алисия Викандер. Новый фильм вызвал резонанс и бурные обсуждения киноманов.

По сюжету наследница крупного бизнеса Лара Крофт, не желая смириться с исчезновением отца, не спешит вступать в права наследства. Чтобы решить свои финансовые проблемы, Лара подрабатывает курьером и одновременно учится в колледже.

Однажды в офисе Ричарда Лара Крофт обнаруживает интересную видеозапись. В ней отец Лары описал свое исследование о древней японской правительнице, которая обладала даром власти над жизнью и смертью. Вопреки настоятельному требованию отца уничтожить видеозапись, Лара Крофт решает узнать, чем закончилась его экспедиция и оправляется по его следам.

Форсаж: Хоббс и Шоу

"Форсаж: Хоббс и Шоу"
"Форсаж: Хоббс и Шоу"
Фото: themoviedb.org

По сюжету, группе агентов МИ-6 под руководством Хэтти Шоу предстоит выкрасть опасное биохимическое оружие, которое может уничтожить миллионы людей. Попав в засаду, практически все агенты были уничтожены. Для того, чтобы спрятать вирус от злодеев, храбрый агент Хэтти вводит его в себя, после чего за ней начинается настоящая охота. Брат Хэтти, Декард Шоу отправляется ее спасать, а его напарником становится давний враг – Люк Хоббс.

Этим двум агентам предстоит пережить противостояние с врагом, а для этого – объединить силы и смириться с характерами друг друга. Головокружительные приключения, полные опасностей и неожиданностей, поджидают героев.

Падение Лондона

"Падение Лондона"
"Падение Лондона"
Фото: themoviedb.org

В Лондоне при загадочных обстоятельствах погибает премьер-министр Великобритании. Получив это известие, из Белого дома в Великобританию отправляется президент Эшер вместе с главным агентом Секретной службы Майком Беннингом и её директором Линн Джейкобс.

Как только начали прибывать высокопоставленные особы на похоронную церемонию, наёмники опасного в Европе главаря террористов Аамира Баркави с помощью бомбы атакуют лимузин премьер-министра Канады, а после открывают массовый огонь. Смогут ли Майк и Джейкобс эвакуировать президента США из зоны катастрофы?

Смотрите на olltv
Смотреть

Ранее мы также рекомендовали ТОП-5 легких комедий для хорошего настроения.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 фильмов немецких кинематографистов, которые стоят вашего внимания Четыре захватывающих фильма с оскароносным Аль Пачино - смотрите на OLL.TV 5 крутых фильмов, которые вышли за последние несколько лет
боевик oll.tv что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Сегодня, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Сегодня, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

Вчера, 12:53Психология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

3 августаШоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

3 августаEvents

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

3 августаFun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

3 августаШоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

3 августаПсихология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

3 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Полезные и вкусные рецепты: как приготовить сырные палочки
Полезные и вкусные рецепты: как приготовить сырные палочки
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять