ТОП-5 лучших ролей легендарной Фаины Раневской

Ее фразы до сих пор цитируют, а фильмы с ее участием можно смотреть вновь и вновь

Фаина Раневская. Фото: Getty

Сегодня, 27 июля легендарной актрисе Фаине Раневской исполнилось бы 88 лет. Она запомнилась примечательным низким голосом, колкими фразами, дымящими сигаретами и яркими ролями. Мы собрали в традиционной подборке фильмы с самыми яркими ролями актрисы.

"Подкидыш"

Кадр из фильма "Подкидыш"

Фильм 1939 года по сценарию актрисы Рины Зеленой и писательницы Агнии Барто. Фаина Раневская сыграла капризную женщину – Лялю. История о том, как заблудилась маленькая 5-летняя девочка Наташа, героиня Раневской, конечно, вызвалась ей помочь и, даже, забрать к себе.

"Свадьба"

Кадр из фильма "Свадьба"

Раневская сыграла Настасью Тимофеевну Жигалову, мать невесты. По сюжету, мещане Жигаловы, у которых на выданье дочь Даша, к ужасу узнают, что чиновник Апломбов, ежедневно обедавший у них и зарекомендовавший себя женихом, жениться вовсе не собирается. С большим трудом удалось отцу Дашеньки уговорить амбициозного жениха сделать предложение.

"Весна"

Кадр из фильма "Весна"

Это музыкальная комедия 1947 года, в которой Раневская сыграла экономку Маргариту Львовну. По сюжету, режиссер Аркадий Громов (роль исполняет Николай Черкасов) для своего будущего фильма решает ближе познакомиться с жизнью ученых и с этой целью приходит в Институт Солнца.

"Золушка"

Кадр из фильма "Золушка"

Это классический фильм-сказка 1947 года. Фаина Георгиевна сыграла злую мачеху главной героини Золушки. Сюжет, конечно же, знаком практически каждому. В сказочном королевстве живут мачеха, ее злые дочери – Анна и Марианна, безвольный муж и его дочка от первого брака – Золушка. Мачеха эксплуатирует бедную девушку, но помощью своей крестной-феи Золушка попадает на королевский бал, где в нее влюбляется прекрасный и очень добрый принц.

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"Осторожно, бабушка!"

Кадр из фильма "Осторожно, бабушка!"

Комедия 1960 года. Фаина Раневская исполнила роль бабушки - Елены Тимофеевны. По сюжету, Молодая директриса Леночка отвечает за строительство нового Дома культуры. У нее все валится из рук. К счастью, у нее есть бабушка, которая собирает "старую гвардию" и выручает внучку из беды.

Напомним, советская актриса театра и кино Фаина Раневская не устает тешить своих почитателей и не только меткими изречениями даже после смерти. Мы собрали лучшие ее высказывания обо всем.