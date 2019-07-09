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Лие Ахеджаковой – 81: ТОП-5 лучших ролей несравненной актрисы

9 июля актриса с украинскими корнями празднует свой день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32

Известная советская актриса Лия Ахеджакова 9 июля празднует свой день рождения. У актрисы – украинские корни, ведь она родилась в Днепре (ранее – Днепропетровск).

Лия Ахеджакова сыграла множество ролей, которые запомнились нам яркими фразами, актерским мастерством, неповторимостью образа. Мы сделали подборку фильмов с актрисой Лией Ахеджаковой.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

В культовом новогоднем фильме Ахеджакова сыграла подругу главной героини Нади – Таню. По характеру героиня Ахеджаковой взбалмошная, веселая женщина. На фоне драматизма ситуации у Нади, у Тани все кажется вполне жизненно и без проблем.

"Служебный роман"

Наверное, одна из самых ярких ролей Лии Ахеджаковой – роль секретарши Верочки. Всем помнится фразы Верочки: "Да на тебе пахать надо", "Хорошие сапоги, надо брать", "Можно и зайца научить курить". Героиня Ахеджаковой своеобразная женщина, которая не пропускает никаких новинок в моде и умудряется на свою скромную зарплату покупать весьма нескромные туалеты.

"Гараж"

В этом фильме актриса сыграла младшего научного сотрудника Елену Павловну Малаеву. Эта роль тоже интересная, фразы тоже запомнились многим: "У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба!", "Мы работаем в институте по охране животных. Человек – это тоже животное. Его тоже надо охранять.Человека надо охранять от человека. От жадности, которая нас съедает, от желания захватить, захапать",  "Мой ребенок! Хочу кормлю, хочу – нет!".

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"Восьмое чудо света"

Лия Ахеджакова сыграла одну из главных ролей – переводчицу Юлию Ермолину. Кстати, за эту роль она была признана лучшей актрисой. По сюжету, советские баскетболистки, принимали участие в международных соревнованиях на Кубок Геры. Волнующие баскетбольные поединки, благородство советской спортсменки, спасшей жизнь греческой баскетболистки, тревоги первой любви — все эти и другие события составляют сюжет фильма.

"Небеса обетованные"

Ахеджакова сыграла главную роль – Фиму. По сюжету, на городской свалке возле вокзала живут бездомные люди. Они борются с городскими властями. Власти хотят ликвидировать свалку, а ее обитателей отправить в больницу, в дом престарелых, в психиатрическую больницу, в тюрьму. Впервые фильм показали в Харькове в 1991 году.

Напомним, в 2018 году Лия Ахеджакова посетила ОМКФ. 

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Источник: Сегодня
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