ТОП-5 лучших ролей Николая Костер-Вальдау в большом кино

Актер много снимался в полнометраэных фильмах

Николай Костер-Вальдау. Фото: Gety

Известный датский актер Николай Костер-Вальдау 27 июля празднует свой День рождения. Мужчина сыграл одну из ключевых ролей в культовом сериале "Игра престолов" – Джейме Ланнистера. Однако, актера можно увидеть и во многих других кинолентах. Предлагаем подборку с некоторыми из них.

"Черный ястреб"

Николай Костер-Вальдау сыграл небольшую роль в военной драме Ридли Скотта. Он сыграл роль мастер-сержанта Гари Гордона, вполне реального человека, погибшего при сражении в Могадишо и посмертно удостоившегося Медали Почета, высшей военной награды США. Актера заметили, фильм приняли весьма тепло.

"Энигма"

В картине Майкла Эптеда актер сыграл вместе с Кейт Уинслет, Дугреем Скоттом и Саффрон Берроуз. Костер-Вальдау сыграл Джозефа "Пака" Пуковски. Лучшие умы Англии пытаются разгадать шифры машины нацистов – "Энигмы".

"Второй шанс"

Актер сыграл молодого отца, потерявшего любимого сына. Это глубокая эмоциональная драма. Во время полицейского рейда он видит такого же, но нелюбимого, ненужного, растущего в грязи ребенка и решает отнести его своей жене в надежде, что того никто не хватится.

"Боги Египта"

В напичканном спецэффектами экшене о постоянных ссорах и войнах между египетскими богами Николай выступил в образе одноглазого Гора, бога неба и сына Осириса.

"Другая женщина"

В комедии Николай сыграл мужчину, который изменял жене и любовницам. В фильме три женщины-соперницы объединяются, чтобы наказать ловеласа, обманщика и плагиатора.

Напомним, Николай Костер-Валдау, который исполняет роль не менее значимого персонажа в саге – Джейме Ланнистера, рассказал, что в восьмом сезоне внешний вид его героя изменится. Теперь у Джейме появится борода.