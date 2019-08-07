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Шарлиз Терон – 44: ТОП-5 лучший ролей голливудской актрисы

Актриса получила "Оскар" за главную роль в фильме "Монстр"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: Getty Images

7 августа свой день рождения отмечается голливудская красотка Шарлиз Терон, которая недавно рассказала о своем идеальном мужчине. Актрисе исполняется 44 года. Шарлиз Терон получила известность в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине", "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов".

Смотрите видео о том, что у  Шарлиз Терон новый роман:

Шарлиз Терон была удостоена премий "Оскар", "Золотой глобус", премии Гильдии киноактеров США, а также номинирована на премию BAFTA, за "Лучшую женскую роль". Предлагаем вспомнить самые яркие роли Шарлиз Терон в нашей подборке фильмов.

"Монстр", 2003

Картина  рассказывается о серийной убийце Эйлин Уорнос, которая пыталась заработать денег, работая придорожной проституткой, но однажды чуть не стала жертвой извращенца. В дальнейшем она пыталась жить нормальной жизнью, но вскоре вернулась к проституции и убивала случайных клиентов. Для съемок фильма Терон набрала 14 килограммов, изуродовала лицо гримом, который сделал ее неузнаваемой, и была вынуждена носить контактные линзы. Шарлиз проделала большую подготовительную работу к этой роли, изучила реальное дело Эйлин Уорнос. 

"Северная страна", 2005

Фильм рассказывает о первом в истории США успешном судебном иске о сексуальных домогательствах. Героиня Терон Джози Эймс сбежала от бившего ее мужа и была вынуждена работать на шахте, чтобы прокормить себя и детей. В небольшом шахтерском городке она столкнулась с предрассудками местных мужчин-шахтеров, которые относились к ней как к неумелому работнику или, в лучшем случае, как к конкуренту за рабочее место.

"Безумный Макс: Дорога ярости", 2015

Постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, четвертый фильм в серии фильмов о Максе Рокатански. Главную роль исполнил британский актер Том Харди. Действие происходит в постапокалиптическом будущем после падения цивилизации. В течение фильма герои на грузовике пытаются пересечь пустыню и добраться до легендарных Зеленых Земель на востоке; их преследует тиран Несмертный Джо, считающий женщин-пассажирок грузовика своей похищенной собственностью.

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"Форсаж 8", 2017

Терон сыграла злодейку Сайфер. Доминик Торетто и Летти Ортис отправляются на медовый месяц в Гавану, где Дом бросает вызов в уличной гонке на автошоу местному гонщику Фернандо. Доминик берет машину своего двоюродного брата, которую Фернандо хотел забрать за неуплату долга. После непростой победы в гонке автомобиль Доминика падает в море. Доминик позволяет Фернандо оставить себе его машину, заслужив его уважение, и отдает Дому свою. На следующий день Доминик встречает загадочную женщину по имени Сайфер, у которой якобы сломалась машина. Показав некое видео на своём телефоне, она говорит, что Доминик будет работать на нее.

"Талли", 2018

Фильм рассказывает о многодетной матери и её отношениях с ночной няней для младшей дочери. Ради этой роли Шарлиз Терон поправилась на 20 килограмм, а после съемок быстро похудела.

Напомним, в сети появился тизер-трейлер мультфильма "Семейка Аддамс". Режиссерами проекта выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2"). Одну из героинь озвучивает Шарлиз Терон.

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Источник: Сегодня
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