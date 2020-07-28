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ТОП-5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге

Новая подборка современных мультфильмов, от просмотра которых даже взрослых сложно оторвать

Волшебный мир мультфильмов, где герои ловкие и находчивые, смелые и решительные, а добро всегда побеждает зло, нравится всем детям. Многие взрослые готовы отвлечься от повседневной рутины и вместе с маленькими непоседами окунуться в мир сказки и прекрасных персонажей.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку мультфильмов, восторг от просмотра которых вы захотите разделить вместе с вашими детками.

Ранее мы также рассказали, почему стоит посмотреть с детьми французскую трилогию "Белль и Себастьян". А еще рекомендовали 5 детских фильмов, которые окунут вас в беззаботные времена.

Смолфут

Кадр из мультфильма "Смолфут" Фото: themoviedb.org

Высоко в заснеженных горах мирно и дружно живут йети. Все йети абсолютно уверены, что люди не существуют, кроме одного из них по имени Миго. Однажды он заметил самолёт, который упал на отдалённую вершину, но сильный ветер сдул лётчика вместе с парашютом. Миго рассказал в своей деревне, что видел настоящего смолфута, но в ответ его просто прогнали за ложь.

Делать нечего, нужно восстановить репутацию и Миго отправляется вниз с вершины горы в поисках истины, где его ожидает множество интересных и неожиданных приключений

Тайная жизнь домашних животных 2

Кадр из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2" Фото: themoviedb.org

Продолжаем раскрывать секреты наших любимых домашних питомцев. Чем же они занимаются, когда остаются одни дома? Появление малыша по имени Лиам в семье Кэти, не могло не сказаться на привычном укладе жизни таких разных собак: взбалмошного скептика джек-рассел-терьера по имени Макс и добродушного ньюфаундленда Дюка.

Макс не сразу принял маленького Лиама, но, привязавшись к нему, стал о нём так сильно заботится, что получил нервное расстройство на почве постоянного беспокойства за кроху. Макса вместе с Дюком и Лиамом отправляют в деревню, где городскому псу предстоит столкнуться с особенностями загородной жизни.

Маленький большой герой

Кадр из мультфильма "Маленький большой герой" Фото: themoviedb.org

Жизнь маленькой обезьянки по имени Санни кажется беззаботной, но лишь на первый взгляд. Санни живет в зоопарке, мечтая о настоящих приключениях. Кумир Санни – Король обезьян, который когда-то победил злого демона. Санни не похож на Короля, так как из-за своих проделок и неуклюжести вечно попадает в курьёзные ситуации. Единственный друг Санни – смотрительница по имени Гугу постоянно получает выговоры от начальства за его шалости.

Однажды смотрительница не приходит на работу. Санни переживает и вскоре узнаёт, что Гугу похитили страшные монстры. Чтобы найти и спасти Гугу, Санни отправляется в Нью-Йорк – город, в котором нет ничего невозможного для тех, кто верит в свои силы.

Пушистый шпион

Кадр из мультфильма "Пушистый шпион" Фото: themoviedb.org

Главная героиня – рыжая кошка Марни беззаботно проводит свои дни в доме своей хозяйки, которая её очень любит, балует и исполняет все её прихоти. Но однажды жизнь Марни кардинально меняется. В дом вырываются грабители и Марни отправляют в коробке в другой город. По дороге коробка теряется и Марни оказывается в незнакомой деревенской местности совсем одна лицом к лицу с реальной жизнью. Она находит новых друзей – Пса, Петуха и Осла. Приключения начинаются. Друзьям предстоит найти и обезвредить банду преступников, которые стоят за загадочными ограблениями в городе.

Вилли и крутые тачки

Кадр из мультфильма "Вилли и крутые тачки" Фото: themoviedb.org

Когда-то Вилли был настоящей звездой гонок, но всё изменилось после того, как он поломался в результате аварии. Прошёл год, но Вилли так и не вернул себе прежнюю форму. Он работает обычным такси, лишь изредка участвуя в гонках с обычными автомобилями.

Рутинная и однообразная жизнь Вилли начинает меняться, когда он встречает прекрасную итальянскую машинку по имени Белла. Для Вилли это любовь с первого взгляда. Постепенно к нему приходит понимание, что в жизни есть более важные вещи, чем мир скоростей на гонках…

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