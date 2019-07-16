ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой
Актриса сыграла проникновенные, чувственные, комедийные и драматические роли
Легендарная украинская актриса Ада Николаевна Роговцева празднует свое 82-летие 16 июля. Актриса продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. Чтобы отпраздновать день рождения вместе с ней, мы вспоминаем самые яркие ее роли в своей традиционной подборке.
В одноименной драме-феерии украинской писательницы Леси Украинки Ада Роговцева сыграла полевую русалочку, ну а главную роль в фильме исполнила актриса Раиса Недашковская.
Образ подпольщицы времен Гражданской войны, влюбившейся в испанского матроса в фильме известного режиссера Иосифа Хейфица "Салют, Мария!", подарил актрисе награду за лучшую женскую роль Московского международного кинофестиваля. После премьеры ленты по опросу журнала "Советский экран" Роговцеву признали лучшей актрисой страны.
В 36 лет актриса закрепила популярность, сыграв в легендарном советском сериале по одноименному роману Анатолия Иванова. 19 серий телепроекта выходили в течение 10 лет – с 1973 по 1983 годы. В этой истории о семье Савельевых, на чью долю выпали три войны, революция и становление нового строя в стране, Роговцева мастерски воплотила роль Анны Кафтановой, жены Федора Савельева.
Кинокритики и зрители обожают эту работу актрисы, где Ада воплотила роль матери известного революционера. Печальные глаза Роговцевой, которые смотрят на нас с экрана, о многом говорят – за два года до этих съемок она потеряла любимого супруга, с которым прошла все круги ада после его тяжелой болезни.
Для роли директора в замечательном детском фильме Аду Николаевну нарочно состарили – седоватые волосы и морщины, очки в тяжеловесной оправе и суровый взгляд.
Напомним, известная украинская актриса и Герой Украины Ада Роговцева некогда рассказывала Сегодня.Lifestyle в эксклюзивном комментарии, что она имела возможность лично пообщаться с Владимиром Путиным. Эта встреча состоялась во время президентства Леонида Кучмы.
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