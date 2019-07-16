ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой

Актриса сыграла проникновенные, чувственные, комедийные и драматические роли

Ада Роговцева Фото: instagram.com/gusevsv_sergey

Легендарная украинская актриса Ада Николаевна Роговцева празднует свое 82-летие 16 июля. Актриса продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. Чтобы отпраздновать день рождения вместе с ней, мы вспоминаем самые яркие ее роли в своей традиционной подборке.

Ада Роговцева Кадр из фильма "Лесная песня"

В одноименной драме-феерии украинской писательницы Леси Украинки Ада Роговцева сыграла полевую русалочку, ну а главную роль в фильме исполнила актриса Раиса Недашковская.

Ада Роговцева Кадр из фильма "Салют, Мария!"

Образ подпольщицы времен Гражданской войны, влюбившейся в испанского матроса в фильме известного режиссера Иосифа Хейфица "Салют, Мария!", подарил актрисе награду за лучшую женскую роль Московского международного кинофестиваля. После премьеры ленты по опросу журнала "Советский экран" Роговцеву признали лучшей актрисой страны.

Ада Роговцева Кадр из фильма "Вечный зов"

В 36 лет актриса закрепила популярность, сыграв в легендарном советском сериале по одноименному роману Анатолия Иванова. 19 серий телепроекта выходили в течение 10 лет – с 1973 по 1983 годы. В этой истории о семье Савельевых, на чью долю выпали три войны, революция и становление нового строя в стране, Роговцева мастерски воплотила роль Анны Кафтановой, жены Федора Савельева.

"Девять жизней Нестора Махно" (2006)

Ада Роговцева Кадр из фильма "Девять жизней Нестора Махно"

Кинокритики и зрители обожают эту работу актрисы, где Ада воплотила роль матери известного революционера. Печальные глаза Роговцевой, которые смотрят на нас с экрана, о многом говорят – за два года до этих съемок она потеряла любимого супруга, с которым прошла все круги ада после его тяжелой болезни.

"Мужчины есть мужчины" (1985)

Ада Роговцева Кадр из фильма "Мужчины есть мужчины"

Для роли директора в замечательном детском фильме Аду Николаевну нарочно состарили – седоватые волосы и морщины, очки в тяжеловесной оправе и суровый взгляд.

Напомним, известная украинская актриса и Герой Украины Ада Роговцева некогда рассказывала Сегодня.Lifestyle в эксклюзивном комментарии, что она имела возможность лично пообщаться с Владимиром Путиным. Эта встреча состоялась во время президентства Леонида Кучмы.

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