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Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

Предлагаем подборку прекрасных мультфильмов про Рождество и Новый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Рождественские мультфильмы
Рождественские мультфильмы
Фото: YouTube

Веселое настроение перед Новым годом 2020 и Рождеством появляется после просмотра подборки фильмов и мультфильмов.

Узнайте, какие подарки получали украинцы на Новый год в 90-х:

Эти мультфильмы переносят нас в детство, дарят ощущение тепла и чуда. Предлагаем подборку рождественских и новогодних мультфильмов для волшебного настроения.

"Полярный экспресс"

Это история о мальчике, который верил в Санту, хотя все указывало на то, что его не существует. Но однажды его искренняя вера была вознаграждена. Он попал на "Полярный экспресс" и вместе с другими детьми отправился на встречу с Сантой и его эльфами.

"Рождественская история"

Это история о старом скупердяе Эбенезере Скрудже, который за одну ночь побывает во множестве местах и испытает невероятные чувства. Скрудж презирает все, кроме денег. Это стоящий фильм для тех, кто перестал верить в дружбу и чувства.

"Секретная служба Санта Клауса"

Занятная история о том, как Санта успевает подготовить все к Рождеству всего за одну ночь. Старший сын Санты – Стив, для которого праздник лишен всякого очарования, мечтает занять место своего отца. Младшей же сын – Артур, полная противоположность расчетливого и жадного старшего брата. Он работает в отделе почты, и его никто не воспринимает всерьез. Однажды Артуру попадает письмо от девочки Гвен, которая очень расстроена тем, что не получила свой подарок, как оказалось, из-за ошибки секретной службы.

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"Ледниковый период: Гигантское Рождество"

В канун Рождества Сид попадает в черный список Санты. Поэтому Сид отправляется в путешествие на северный полюс. Мэнни и компания помогают ему и спасают Рождество. На северном полюсе Сид хотел все сделать как лучше, но только усугубил ситуацию. Теперь дело за Мэнни и компанией.

"Зима в Простоквашино"

Прекрасный семейный мультфильм о дружбе, семье, домашних животных. Юмор и песни заставляют искренне улыбаться и ждать Нового года. А эти вечные перепалки между Матроскиным и Шариком заставят улыбнуться всю семью.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделал список старых мультфильмов для детей и всей семьи про Новый год.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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