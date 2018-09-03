ТОП-5 самых ожидаемых фильмов осени

на первом месте оказался сиквел "Фантастических тварей"

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда". Фото: Entertainment Weekly

Наконец сезон летних новинок-блокбастеров завершился, а вот осенний прокат порадует зрителей рядом интересных новинок. Крупнейшая американская компания по продаже билетов в кино Fandango выяснила, какие из этих новинок зрители ждут больше всего.

Оказывается, лидирует в рейтинге сиквел "Фантастических тварей", который познакомит зрителей с новыми версиями Дамблдора (Джуд Лоу) и Грин-де-Вальда (Джонни Депп).

Похоже, супергеройскими блокбастерами зрители с начала года успели "наесться" – "Веном", последний на этот год супергеройский блокбастер, занял в списке самых ожидаемых фильмов осени 2018 лишь третье место.

Топ-5 же выглядит так:

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (15 ноября) "Богемская рапсодия" (1 ноября) "Веном" (4 октября) "Ральф против интернета" (22 ноября) "Звезда родилась" (4 октября)

Напомним, британские актеры Эдди Рейдмэн и Джуд Лоу, которые стали главными героями ленты отметили День знаний на платформе 9 и 3/4 на станции Кинг-Кросс. Именно здесь с историей писательницы Джоан Роулинг мальчик Гарри Поттер прошел сквозь магическую стену, чтобы на другой стороне станции отправиться с другими волшебниками-школьниками в Хогвартс.