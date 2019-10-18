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ТОП-5 самых знаменитых песен Лары Фабиан

Певица даст два концерта в Киеве – 19 и 20 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Лара Фабиан
Лара Фабиан
Фото: пресс-служба

Уже завтра, 19 октября, несравненная канадская певица Лара Фабиан даст первый концерт в Киеве, который состоится во Дворце "Украина". Второй запланирован сразу на следующий день – 20 октября. Артистка представит свой новый альбом Papillon, а также отметит юбилей — 30 лет на сцене.

В концертной программе прозвучат и старые хиты, которые принесли славу Ларе Фабиан. Давайте их вспомним вместе.

"Je suis malade"

Авторы этой песни – Серж Лама и Алиса Дона. Исполняли эту песню певица Далида и сам Лама. В 1995 году "Je suis malade" впервые на французской сцене исполнила Лара Фабиан, да так проникновенно, что сам автор неоднократно признавался, что не слышал более эмоционального исполнения.

"Je t’aime" ("Я тебя люблю")

Композиция увидела свет в 1997 году. Музыку написал Рик Аллисон, а слова – Лара Фабиан. Именно эту песню многие по праву считают настоящим признанием в любви.

"Adagio"

Одна из самых нежных и лирических композиций Лары Фабиан. Композиция впервые прозвучала в 1999 году. Песня вошла в альбом "Lara Fabian", где собраны такие же лиричные и медленные композиции.

"Immortelle" ("Бессмертная")

Еще одна лиричная и даже, можно сказать, личная песня, которая вышла в 2001 году. Автор слов – Лара Фабиан, музыка – Рика Аллисона. Композиция полюбилась не только французским поклонникам певицы, но и зарубежным фанатам.

"I Will Love Again"

Главный хит Фабиан в Америке, который попал в топ-35 чарта Billboard Hot 100 и возглавил танцевальный хит-парад Billboard.

Лару Фабиан часто сравнивают с Селин Дион. Не удивительно. Обе — канадки и обе достигли большой популярности, исполняя песни на французском. Но сама Лара эти сравнения не любит, хоть и уважает Селин. Однажды она написала ей письмо, где выразила свое восхищение ее творчеством, а в знак признательности записала кавер на одну из ее песен.

Напомним, ранее мы рассказывали, Лара Фабиан эпатировала публику в черно-белом платье на Каннском кинофестивале.

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