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ТОП-5 семейных мультфильмов, которые ваши дети будут рады посмотреть с вами

Мультфильмы, которые стоит добавить в список для просмотра всей семьей

Каждый мультфильм – это история взрослой жизни, рассказанная на детском языке. Именно поэтому, анимационные фильмы нравятся не только детям, ведь кому, как не взрослым больше всех хочется отдохнуть от реальных забот.

Кроме того, чем старше вы становитесь, тем чаще можете замечать некоторые моменты в мультфильмах, которые скрываются между строк. А детям намного веселее смотреть мультфильм вместе с родителями.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку мультипликационных фильмов, которые вы можете посмотреть всей семьёй в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

"Бесподобный мистер Фокс"

"Бесподобный мистер Фокс" Фото: themoviedb.org

Мистер Фокс – ловкий лис и примерный семьянин. Когда-то он совершал набеги на соседнюю ферму, воруя кур. Однако отцовство все изменило и Фокс пообещал жене больше никогда не воровать у людей.

Теперь Мистер Фокс живёт размеренной жизнью в лисьей норе с женой и сыном Эшем. Но когда к ним приезжает племянник по имени Кристофферсон, Мистер Фокс решает тряхнуть стариной и совершить масштабное ограбление всех трёх близлежащих куриных ферм.

"Кунг-фу Панда" Фото: themoviedb.org

По – милый и неуклюжий панда. Он искренне мечтает стать воином кунг-фу, но пока мечты далеко от реальности. Однажды над Долиной Мира и её обитателями нависает угроза. К Великому Мастеру Угвею приходит пророческое видение: Снежный барс Тай Лунг сбежал из тюрьмы и вернулся в долину мстить за то, что ему не позволили стать сверхсильным Воином Дракона. В результате организовывается турнир, на котором должны выбрать Воина Дракона. Панда По очень хочет посмотреть турнир, но опаздывает и никак не может попасть внутрь. Однако благодаря смекалке, По мастерит средство для полета, перелетает над стеной и падает прямо посреди арены. По воле случая теперь именно его выбирают Воином Дракона.

Успех мультфильма превысил ожидания, поэтому решено было снять продолжения "Кунг-фу панда2", а затем "Кунг-фу панда: Удивительные легенды".

"Как приручить дракона"

"Как приручить дракона" Фото: themoviedb.org

Спокойной жизни на острове Олух, где выросло уже семь поколений викингов, мешали вредные драконы. Они сжигали дома, забирали с собой скот и другие продукты. Но сын вождя племени по имени Иккинг получил шанс все изменить.

Он рос слабым подростком и не мог убивать драконов. Однажды, во время ночного налета драконов на деревню, Иккинг ослушался отца и отправился в бой. В результате схватки с опаснейшим драконом, Иккингу удалось его сбить и выследить, однако убить его мальчик так и не сумел. Иккинг решил изучить дракона и узнать его нрав, и к его удивлению, он обнаружил, что драконы на самом деле не так воинственны, как о них думают.

"Хранители снов"

Герои, хорошо знакомые нам с детства: Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песочный человек – охраняют сны деток, их мечты и надежды. Всё было хорошо, пока не появляется злой дух Кромешника. Он жаждет любой ценой украсть детские мечты, а взамен отдать детям свои кошмары и заставить их поверить в то, что Хранителей на самом деле не существует. На помощь Хранителям приходит Ледяной Джек и возглавляет борьбу, чтобы спасти детские сны и мечты.

"Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение"

"Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение" Фото: themoviedb.org

Анимационный фильм – продолжение фильмов "Элвин и бурундуки", "Элвин и бурундуки 2" и "Элвин и бурундуки 3".

На день рождения Дэйва бурундуки устроили шикарную тусовку и вскоре у него появляется новая подружка по имени Саманта. Ребята готовятся к встрече с Самантой, но понимают, что тот, кто им каверзно испортил игру в гольф-парка, и есть сын Саманты. Все осложняется еще больше, когда дома ребята обнаруживают кольцо. К тому же Дэйв сообщает бурундукам, что везет Саманту в Майами. Но ребята не успокаиваются, и вместе с сыном Саманты, которого она оставила на них, вместе летят в Майами, чтобы помешать влюбленным.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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