Романтика и вкус: ТОП-5 "сладких" фильмов о шоколаде
11 июля мы отмечаем "сладкий" праздник Всемирный день шоколада
Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля. Праздник был основан в 1995 году во Франции. Мы сделали тематическую подборку фильмов, которые пропитаны ароматом и вкусом шоколада.
Смотрите видео, как празднуют День шоколада в разных странах:
Поэтому, заварите чашечку кофе, приготовьте свой любимый шоколад и посмотрите жаркие и романтичные фильмы.
Фильм посвящен взаимоотношению людей и сладостей, о страсти и любви. История о том, как много могут изменить несколько шоколадных конфет. Молодой Джонни Депп и прекрасная Жюльет Бинош – это сладкая радость в таком фильме.
Сюжет этого фильма прост: главная героиня Би Джи Кэссиди, дочь миллионера, покупает компанию по производству шоколадных трюфелей. Там она встречает красивого управляющего Эрика.Что могут сделать трюфеля?
История о том, как Жан-Рене, владелец шоколадной фабрики, боится окружающих людей, а кондитер Анжелика паникует и падает в обморок от малейшей похвалы в свой адрес. Очень нежная французская история любви и множество шоколадных десертов.
Экранизация книги Лауры Эскивель, которая является теперь уже бывшей женой режиссера картины Альфонсо Арау. Педро и Тита любят друг друга, но вместе быть не могут. Тите остается лишь готовить свои невероятные, немного ведьминские блюда, которые выражают ее любовь.
Как же без фильма Тима Бертона "Чарли и шоколадная фабрика". Эксцентричный владелец кондитерской фабрики Вилли Вонка в исполнении Джонии Деппа приглашает детей, выигравших золотой билет, на невероятную экскурсию. Шоколадные реки, зефирные берега и огромное количество невообразимых сладких чудес способно затуманить рассудок кому угодно.
Напомним, ранее мы сделали интересную подборку фильмов – самые красивые поцелуи в кино.
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