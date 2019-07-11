Романтика и вкус: ТОП-5 "сладких" фильмов о шоколаде

11 июля мы отмечаем "сладкий" праздник Всемирный день шоколада

Кадр из фильма "Шоколад" Фото: YouTube

Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля. Праздник был основан в 1995 году во Франции. Мы сделали тематическую подборку фильмов, которые пропитаны ароматом и вкусом шоколада.

Смотрите видео, как празднуют День шоколада в разных странах:

Поэтому, заварите чашечку кофе, приготовьте свой любимый шоколад и посмотрите жаркие и романтичные фильмы.

Фильм посвящен взаимоотношению людей и сладостей, о страсти и любви. История о том, как много могут изменить несколько шоколадных конфет. Молодой Джонни Депп и прекрасная Жюльет Бинош – это сладкая радость в таком фильме.

Сюжет этого фильма прост: главная героиня Би Джи Кэссиди, дочь миллионера, покупает компанию по производству шоколадных трюфелей. Там она встречает красивого управляющего Эрика.Что могут сделать трюфеля?

История о том, как Жан-Рене, владелец шоколадной фабрики, боится окружающих людей, а кондитер Анжелика паникует и падает в обморок от малейшей похвалы в свой адрес. Очень нежная французская история любви и множество шоколадных десертов.

"Как вода для шоколада"

Экранизация книги Лауры Эскивель, которая является теперь уже бывшей женой режиссера картины Альфонсо Арау. Педро и Тита любят друг друга, но вместе быть не могут. Тите остается лишь готовить свои невероятные, немного ведьминские блюда, которые выражают ее любовь.

"Чарли и шоколадная фабрика"

Как же без фильма Тима Бертона "Чарли и шоколадная фабрика". Эксцентричный владелец кондитерской фабрики Вилли Вонка в исполнении Джонии Деппа приглашает детей, выигравших золотой билет, на невероятную экскурсию. Шоколадные реки, зефирные берега и огромное количество невообразимых сладких чудес способно затуманить рассудок кому угодно.

Напомним, ранее мы сделали интересную подборку фильмов – самые красивые поцелуи в кино.

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