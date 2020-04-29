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Топ-5 удивительных фильмов о чудесах нашей планеты

Наша планета удивительна

Если находясь на карантине вы скучаете по путешествиям и хотите полюбоваться красотой природы, в новой подборке Сегодня.Lifestyle захватывающие документальные фильмы о нашей планете, которые вы можете посмотреть легально на oll.tv.

Фильмы не только расскажут о чудесах нашей планеты, но и откроют неожиданный взгляд на загадочные явления, познакомят вас с удивительными обитателями планеты и попробуют помочь разобраться в проблемах, которые угрожают нашему общему дому – Земле.

Ранее мы показали 10 самых интересных фильмов о путешествиях.

Что посмотреть дома: лучшие фильмы о нашей планете

Лед в огне

Кадр из фильма "Лед в огне" Фото: Imdb.com

Продюсерский документальный фильм Леонардо Ди Каприо раскрывает зрителю масштабы проблемы изменения климата, превращая сухие факты из новостей в реальную опасность, которая несет в себе угрозу для планеты. В то же время авторы проекта вместе со зрителем стараются найти решение проблемы, путешествуя по странам планеты, беседуя с учёными, чтобы обрести надежду.

Дикие животные: завоевание мегаполиса

Кадр из фильма "Дикие животные: завоевание мегаполиса" Фото: Imdb.com

Документальный фильм от BBC даёт необычный взгляд на нашу жизнь в городах – с помощью взгляда животных, которые случайно там оказались и были вынуждены адаптироваться к урбанистическому миру. Вся планета – часть одного целого, и вы будете удивлены, как быстро необычно могут адаптироваться представители дикого мира животных к новым условиям.

Горы: жизнь над облаками

Кадр из фильма "Горы – жизнь над облаками" Фото: скриншот

Трех серийный документальный фильм BBC расскажет о людях и животных, которые проживают на самых вершинах нашей планеты. Их жизнь – удивительна и необычна, они нашли для себя деятельность, сумели обустроить свой дом, но зачастую им приходится сталкиваться с непредсказуемыми природными условиями, что стало частью их привычной повседневности. Каждая серия посвящена определенной местности: первая – Скалистым горам, вторая – Гималаям, а третья – Андам.

Поразительные чудеса мира

Кадр из фильма "Поразительные чудеса мира" Фото: скриншот

Документальный сериал, каждая серия которого длится около 50 минут, поможет вам взглянуть на нашу планету с необычной стороны. Вместе с учеными и журналистами вы сможете раскрыть самые необычные явления мира, удивительные особенности животных, загадки природы и чудеса планеты.

Чудеса природы. Жизнь на грани

Кадр из фильма "Чудеса природы. Жизнь на грани" Фото: Imdb.com

Фильм расскажет о местах и явлениях нашей планеты, которые точно вас удивят. От феноменальной красоты природы и до самых небезопасных мест для жизни. Можно ли выжить в местах, которые называются чудесами природы и как животные могут помочь человеку выжить? На эти и многие другие вопросы зритель будет искать ответы с авторами и героями фильма, которые рассказывают свои уникальные истории. Съемки проекта проходили почти на всех континентах планеты.

Если вы в поиске легкого семейного фильма на вечер, не пропустите нашу подборку 5 детских фильмов, которые окунут вас в беззаботные времена.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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