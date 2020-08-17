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ТОП-5 захватывающих книг для отпуска

Сегодня, 14:12

Если вы планируете устроить себе долгожданный отдых, не забудьте взять с собой книгу

Несмотря на то, что в этом году сезон отпусков начался несколько позже обычного, вторая половина августа и начало теплой осени – идеальное время, чтобы отдохнуть. Многим в отпуске хочется не только забыть о повседневных заботах, но и прочитать легкую и увлекательную книгу.

И тут совершенно не важно, читаете вы электронную версию книги или держите пахнущий типографией печатный экземпляр – с отличной книгой августовские дни станут намного приятнее.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку интересных книг для отпуска.

День, когда я начала жить

"День, когда я начала жить"
"День, когда я начала жить"

Автор: Вирджини Гримальди

Перезагрузка по-женски или… В день, когда мужу исполнилось сорок лет Мари, изрядно вымотавшись от его постоянных претензий и упрёков, делает ему потрясающий "подарок". Она оставляет его! Мари хочет начать новую жизнь и провести внутренний аудит.

Вместе с новыми подругами Камиллой и Анной она отправляется в путешествие на поиски новой себя и своего счастья. Их ждут приключения, новая любовь, поиск собственного предназначения, а ветер перемен поможет оставить позади лишние страхи и опасения. Если вас утомила повседневная рутина, и вы нуждаетесь в перезагрузке, начните с прочтения истории о Мари и её подругах. Возможно их перемены вдохновят и вас.

Во власти стихии

"Во власти стихии"
"Во власти стихии"
Фото: themoviedb.org

Автор: Тами Олдхэм-Эшкрафт

После работы поваром на судне Тами оказалась на Таити. Красивое место, здесь надо осмотреться, тем более, что домой, в Сан-Диего всегда можно успеть. Так решила Тами и очень скоро познакомилась с молодым британцем Ричардом, который ответил ей симпатией.

В конце сентября 1983 года Ричард и Тами на парусной яхте покинули Таити и направились к берегам Калифорнии. Влюблённые в океан и готовые к романтическим приключениям, ребята никак не предполагали, что 11 октября их яхту настигнет страшнейший ураган "Реймонд" и они окажутся во власти стихии…

По автобиографической книге Тами Олдхэм-Эшкрафт был снят фильм "Во власти стихии", который был отлично принят зрителями.

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Назад к тебе

Книга "Назад к тебе"
Книга "Назад к тебе"
Фото: Сегодня

Автор: Сара Джио

Очень много лет назад медовый месяц для Шарлотты обернулся трагедией. Отправившись в круиз вместе с молодым мужем, она попала в кораблекрушение. Ей пришлось долго пробыть в открытом море, а после находиться на необитаемом острове в компании её защитника и спасителя нелюдимого мужчины по имени Грэй.

Сейчас Шарлотте шестьдесят лет. Она живёт тихой и спокойной жизнью на Бермудах, но воспоминания того периода не дают её душе покоя. Вскоре её размеренная жизнь рушится, когда она находит стеклянную бутылку с посланием от Грэя. Из него следует, что Грэй жив, но неужели он ждёт её на их острове? Кто же поможет отыскать путь к человеку, чувства к которому вспыхнули в душе Шарлотты с новой силой.

Маленькие женщины

"Маленькие женщины"
"Маленькие женщины"
Фото: themoviedb.org

Автор: Луиза Мэй Олкотт

Роман о милом семействе Марч и о подрастающих четырёх дружных сёстрах: романтичной Мег, по-хорошему дерзкой Джо, стеснительной Бесс и самодостаточной Эми. Женская половина семейства Марч в ожидании отца с войны.

Это история о взрослении сестёр, которые порой и совершали опрометчивые поступки, но благодаря мудрой матери девочки сразу же осознавали ошибочность своих действий. Книга подойдёт для разных возрастов, и особенно будет интересна тем, кто не потерял способность смотреть на многие вещи немного по-детски. Особенно роман будет полезен будущим мамам, которые прочитав его, пожелают последовать примеру воспитания миссис Марч, когда роль женщины не ограничивается простейшими радостями жизни, а ведёт к самореализации, не теряя при этом женственности.

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438 дней в море. Удивительная история о победе человека над стихией

"438 дней в море. Удивительная история о победе человека над стихией"
"438 дней в море. Удивительная история о победе человека над стихией"
Фото: Сегодня

Автор: Джонатан Франклин

Сколько времени человек может находиться в открытом море без пресной воды, еды, без коммуникации с внешним миром? Однажды Альваренга, опытный рыбак, вместе со своим 22-летним помощником мексиканцем Кордобой отправились ловить акул, но попали в сильнейший шторм. Мотор лодки вышел из строя и их унесло в открытый океан. Им оставалось лишь дрейфовать на волнах в надежде на то, что случится чудо и их спасут.

Спустя 438 дней жители атолла Эбон, который входит в состав Маршалловых островов и находится в 10000 километров от Мексики, заметили мужчину в рваной одежде и с густой бородой…

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Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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