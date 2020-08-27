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Смотрите на OLL.TV

ТОП-5 замечательных комедий для женщин, если вы хотите поднять себе настроение

Сегодня, 13:06

Подборка фильмов, которые идеально подойдут для девичника

Хорошая комедия – отличный способ пройти перезагрузку после насыщенного дня и поднять себе настроение. Что может быть лучше просмотра захватывающего фильма, который заставит вас смеяться до слез?

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку комедийных фильмов, которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Вам также могут понравиться мультфильмы, от просмотра которых не смогут оторваться даже взрослые.

Новый парень моей мамы

"Новый парень моей мамы"
"Новый парень моей мамы"
Фото: Скриншот из YouTube

Молодой Генри работает агентом ФБР. Ему предстоит на три года отправиться в командировку, а дома оставить в одиночестве свою располневшую и совершенно неухоженную одинокую маму по имени Марта. Каково же будет его удивление по возвращению, когда вместо прежней Марты, он увидит шикарную и уверенную в себе блондинку. Перемены в Марте шокируют Генри. Теперь она заводит так много романов, что у Генри голова идет кругом.

Но однажды новый роман Марты становится объектом профессионального внимания к Генри. На летучке в ФБР он получает задание следить за неким Томми, пользующимся популярностью не только у его мамы, но и у Интерпола…

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Несносные леди

"Несносные леди"
"Несносные леди"

Лёгкое кино, которое подойдёт для просмотра перед сном, несмотря на то, что затрагивает нелёгкие темы отношений родителей и детей, бывших супругов, молодёжи, желающей вступить в брак.

Сэнди – активная, заводная мамочка, которая умудряется попадать в нелепые ситуации. Миранда – уже зрелая личность, жизнь которой наполнена сложностями и испытаниями, но она находит в себе силы идти дальше и добиваться признания и успеха. Жизнь Джесси, молодой девушки, полна волнений, так как она вынуждена скрывать личную жизнь от родителей. Кристин – неуверенная молодая девушка, которой всё же повезло встретить достойного молодого человека. История Брэдли – об отце-одиночке.

Все герои фильма разные, но объединяет их тема материнства.

Тутси

Кадр из фильма "Тутси"
Кадр из фильма "Тутси"
Фото: themoviedb.org

Звёзды Голливуда: Дастин Хоффман, Джессика Лэнг и Билл Мюррей в мегапопулярной комедии, многократно номинированной на "Оскар" и другие кинопремии и завоевавшей любовь зрителей по всему миру.

Майкл Дорси в силу своего неуживчивого характера никак не может найти работу и перебивается случайными заработками. Подруга Майкла, Сэнди Лестер, хочет получить роль в популярном сериале, но ей отказывают. Майкла посещает гениальная мысль… Под именем Дороти Майклс он приходит на пробы и получает контракт на целый сезон.

Успех восходящей звезды Дороти Майклз, пользующейся успехом у продюсеров оборачивается личной драмой для Майкла. Майкл безумно счастлив, что получил роль, но он не представляет как ему вернуться в свой настоящий образ. К тому же, он вынужден скрывать от Сэнди, что он – та "актриса", которая получила её желанную роль, а от съёмочной группы, что он мужчина.

Однажды в Вегасе

Кадр из фильма "Однажды в Вегасе"
Кадр из фильма "Однажды в Вегасе"
Фото: themoviedb.org

Джой бросил жених. Джека уволил с работы его же отец. Обоим нужно срочно развеяться и где это лучше всего сделать, если не в городе-грехов и казино, в Лас-Вегасе. После разгульной ночи они просыпаются в одной постели, тщетно пытаясь вспомнить, а что-же было вчера? Каково же было их удивление, когда они узнали, что вчера они поженились. Теперь ребята срочно хотят развестись, но случайно выигрывают огромный джек-пот.

Постепенно приходя в себя, каждый начинает обдумывать план, как же избавиться от своей "второй половинки" и забрать весь выигрыш только себе.

Клод в помощь

Кадр из фильма "Клод в помощь"
Кадр из фильма "Клод в помощь"
Фото: Скриншот из YouTube

Прошёл год, как Томас и Мари расстались. Причиной тому стала безответственность Томаса, и не готовность создавать семью. Томас всё горюет об утраченной любви, но у Мари уже давно своя жизнь. Казалось бы, ситуацию исправить не возможно, но судьба посылает Томасу шанс в виде младенца, мама которого попадает в больницу, а оставить ребёнка ей просто не с кем.

Друг Томаса предлагает Тому использовать младенца в целях возвращения Мари. Мужчина с младенцем на руках не выглядит безответственным. Не зная даже имени малыша, Томас нарекает его Клодом и начинает реализовывать свой план по возвращению Мари, играя роль ответственного папочки…

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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