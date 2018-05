Адель исполняется 30 лет: 6 несравненных хитов певицы

Певица Адель 5 мая отмечает свое 30-летие! Чтобы отпраздновать вместе с ней, мы сделали список самых ярких ее хитов

Адель. Фото: Getty

Сегодня 5 мая известная британская певица Адель отмечает свое 30-летие. Чтобы отпраздновать вместе с ней, мы сделали список самых ярких ее хитов.

Hometown Glory

Песня, которая сделал Адель известной. Кроме того, в 2010 году певица была номинирована на "Грэмми" ("Лучшее женское поп-исполнение") за этот сингл.

Rolling in the Deep

Сингл на протяжении семи недель занимал первую строчку Billboard Hot 100, что для британских исполнителей большая редкость.

Someone Like You

После этой песни Адель (с двумя синглами и двумя альбомами) в соответствующих первых "пятерках" одновременно стала второй в истории после The Beatles, кому удалось достичь такого результата.

Set Fire to the Rain

Песня возглавила национальный хит-парад США — "горячую сотню" журнала Billboard.

Skyfall

Композиция была выпущена в 2012 году и стала заглавной темой бондианы "007: Координаты Скайфолл". Песня получила премии "Оскар", "Грэмми", а также "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню.

Hello

Песня была выпущена в качестве сингла в поддержку альбома после 3-летнего перерыва после рождения ребенка. Всего за две недели было продано более миллиона цифровых копий сингла.

Напомним, как сообщают западные СМИ, знаменитая британская певица Адель заработала за 15 месяцев своего мирового турне 142 миллиона фунтов (приблизительно 197 млн долларов).