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ТОП-6 самых ожидаемых фильмов августа 2020 года

Сегодня, 16:52

Среди новинок – и громкие украинские премьеры

Несмотря на карантин, а также закрытые кинотеатры в ряде стран, на большие экраны в следующем месяце выйдет несколько громких премьер. Несколько долгожданных фильмов все же были удалены из календаря августовских релизов – это "Мулан" и "Довод" Кристофера Нолана. Киностудии обещали объявить новые даты премьер этих кинолент в 2020 году, а пока делимся подборкой фильмов, которые точно стоит посмотреть в кинотеатрах в августе.

Наследие лжи

Дата премьеры: 6 августа

Шпионский фильм "Наследие лжи", который был продан более чем в 20 стран мира, стартует на больших экранах уже в начале августа. Фильм является копродукцией Украины, Великобритании, Нидерландов, Польши и США. Главную роль играет знаменитый актер Скотт Эдкинс, а вместе с ним снялись и украинские звезды: Анна Буткевич, Сергей Калантай. Также в фильме сыграли Уильям Форсайт, Юлия Соболь, Онор Нифси, Гордон Александер, Джон Хэйлс.

События шпионского триллера разворачиваются в Киеве. По сюжету, к бывшему оперативнику МИ-6 Мартину Бакстеру обращается за помощью молодая журналистка Саша Степаненко, ведь только он может помочь ей раскрыть шокирующую правду о секретных операциях международных спецслужб.

Смотрите трейлер фильма "Наследие лжи":

Поезд в Пусан 2. Полуостров

Дата премьеры: 6 августа

После того как Южную Корею охватил зомби-вирус, страна была изолирована от всего мира. Четыре года спустя на опустошенном полуострове продолжается борьба выживших корейцев и мертвецов. Военный по имени Чон Сок возвращается в страну со спецотрядом. Им предстоит столкнуться не только с полчищами зомби, но и с людьми, которые устраивают настоящие игры на выживание.

Кинолента является сиквелом картины "Поезд в Пусан".

Смотрите трейлер фильма "Поезд в Пусан 2. Полуостров":

Агент Ева

Дата премьеры: 13 августа

Она умная, красивая и очень опасная. Перемещаясь по миру словно тень, агент Ева выполняет самые сложные задачи своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану и Ева решает выйти из игры, один из боссов секретной службы открывает на нее охоту.

Фильм собрал интересный и эффектный актерский состав. Колин Фаррелл снялся в хите 2020 года "Джентльмены", а также "Фантастические звери и где они обитают", "Залечь на дно в Брюгге". Джон Малкович знаком зрителю по фильмам "РЭД", "Опасные связи", "После прочтения сжечь", а Джессика Честейн снялась в таких легендарных кинолентах, как "Игра Молли", "Оно 2", "Интерстеллар", "Марсианин". В фильме также сыграла обладательница премии "Оскар" 64-летняя Джина Дэвис, известная по фильмам "Битлджус", "Тельма и Луиза" и "Турист поневоле".

Смотрите трейлер фильма "Агент Ева":

Толока

Дата премьеры: 20 августа

Фильм украинского режиссера Михаила Ильенко "Толока" снят по мотивам баллады Тараса Шевченко о Катерине, в которую влюбились трое казаков. Девушка позволила сделать выбор судьбе и пообещала, что выйдет замуж за того, кто освободит из плена ее брата. Премьера фильма должна была состояться еще в 2014 году, но по разным причинам была перенесена на 2020 год. В марте 2020 года состоялся допремьерный показ фильма "Толока", но украинские зрители не успели увидеть киноленту на большом экране из-за неожиданного для всех карантина.

Смотрите трейлер фильма "Толока":

Схидняк

Дата премьеры: 20 августа

Военная комедийная драма основана на реальных историях из жизни в АТО и личном опыте режиссера Андрея Иванчука, для которого кинолента стала полнометражным дебютом. В главной роли – легендарный актер Богдан Бенюк. Его персонаж – герой с позывным "Борода". Он невероятный оптимист и может выпутаться из любой ситуации. И теперь, вместе со своим напарником, молодым новичком по прозвищу "Режиссер", он отправляется в штаб. Им предстоит проехать через прифронтовые города, пройти через блокпосты и, конечно же, попасть в курьезные ситуации и опасные переделки.

Смотрите трейлер к фильму "Схидняк":

Билл и Тед

Дата премьеры: 27 августа

В фантастической комедии "Билл и Тед" Киану Ривз и Алекс Уинтер возвращаются на экраны спустя 29 лет. По сюжету Билл и Тед переживают однообразие жизни среднего возраста, но встречают пришельца из далекого будущего. Теперь они должны создать хит за 78 минут, чтобы спасти Вселенную от злодея. Они отправляются в увлекательное путешествие со своими взрослыми дочерьми, чтобы реализовать свою мечту молодости и спасти мир.

Режиссер фильма – Дин Паризо, который снял культовую комедию с Джимом Керри "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются", а также такие известные фильмы, как "В поисках Галактики", "РЭД 2".

Смотрите трейлер к фильму "Билл и Тед":

Ранее мы рассказали о ТОП-16 самых ожидаемых фильмов 2020 года.

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