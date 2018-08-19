ТОП-7 категорий, которые нужны "Оскару"

Критики считают, что такие номинации просто необходимы"Оскару" вместо номинации "Лучший блокбастер"

"Оскар". Фото: Getty

Недавно Американская киноакадемия ввела новую, отдельную номинацию для блокбастеров. На волне негодования критиков, а также зрителей, издание IndieWire составило список номинаций, которые организаторам "Оскара" давно стоило бы ввести – вместо того же "Лучшего блокбастера".

"Лучшая работа команды каскадеров"

Кадр из фильма "Форсаж 7"

Гильдия актеров США ежегодно награждает каскадерские команды, но порой постановщики трюков умудряются выдать такое, за что и "Оскар" дать не стыдно – стоит вспомнить хотя бы крышесносные трюки "Форсажа" или то, что в каждом из своих фильмов вытворяет Том Круз. И, между прочим, как раз в этой номинации и были бы представлены блокбастеры типа нынешних "Черной Пантеры", "Дэдпула 2" и "Миссия невыполнима: Последствия".

"Лучший директор по кастингу"

От подбора актеров во многом зависит, каким в конечном итоге получится фильм, и очень несправедливо, что кропотливую работу людей, которые занимаются кастингом (не так, как Вайнштейн, а по-настоящему), не награждают.

"Лучший дебют"

Не то чтобы фильмы, представляющие собой чей-то режиссерский дебют, не фигурировали на "Оскаре" (в начале этого года за "Оскар" соревновались такие замечательные дебюты, как "Леди Берд" Греты Гервиг и "Прочь" Джордана Пила). Но почему бы не выделить для дебютантов отдельную категорию на "Оскаре", как это сделала, например, Гильдия режиссеров США.

"Прорыв года"

Кадр из фильма "Зови меня своим именем"

Что-то сродни номинации на MTV Movie Awards – или номинации заокеанских соседей, Британской академии кино и телевидения, которая специальную премию "Прорыв года" вручает ежегодно (а обладателями ее становились Том Харди, Джеймс МакЭвой, Ева Грин, Том Холланд). На "Оскаре" давно пора ввести "прорыв года" – чтобы юные звезды типа Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем") или Лукаса Хеджеса ("Манчестер у моря") не соревновались с "ветеранами", которым выдают "Оскар" просто потому, что "давно пора".

"Лучшее озвучивание персонажа"

В озвучивании анимационных лент (многие из которых демонстрируют еще и рекордные кассовые сборы) принимают участие признанные звезды Голливуда – и уровень актерской игры, который они показывают, оставаясь при этом за кадром и "работая" только интонациями, более чем достоин отдельной номинации на "Оскар".

"Лучший актерский ансамбль"

Кадр из фильма "Игра в имитацию"

Аналогичная категория уже есть у премии Гильдии актеров США, и Киноакадемии в этом случае стоит взять пример. Ежегодно в прокат выходят фильмы с замечательными актерскими ансамблями ("Отверженные", "12 лет рабства", "В центре внимания", "Игра в имитацию" и еще десятки за последние несколько лет) – а на "Оскар" номинируется один-два актера из этих картин.

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"Лучший саундтрек"

Две "музыкальные" категории на "Оскаре", конечно, уже есть – за лучшую музыку к фильму и лучшую песню. Но отдельной награды, возможно, заслуживает и результат работы тех людей, что кропотливо подобрали под фильм с десяток песен и поработали с артистами для записи оригинальных композиций. "Черную Пантеру" вполне стоило бы наградить за саундтрек с хитами Кендрика Ламара, да и "Стражи Галактики" заслуживают награды за то, что напомнили нам о зажигательных ретро-хитах.

Напомним, кинокритики Variety составили список уже вышедших в прокат фильмов, которые вполне способны побороться за "Оскар-2019". В числе таких потенциальных кандидатов – "Черная Пантера", "Тихое место", "Тебя никогда здесь не было", "Реинкарнация" и еще несколько нашумевших картин.