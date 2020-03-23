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7 американских комедий для хорошего настроения

В этой подборке: борьба со злом, семейные отношения и любовь

Инна Петрова
Сегодня, 10:54

Смех снижает стресс, способствует выработке эндорфинов и поднимает настроение. А это именно то, чего нам так сейчас не хватает. В подборке Сегодня.Lifestyle 7 американских комедийных сериалов, которые можно посмотреть онлайн во время карантина.

Мы уже публиковали список книг по саморазвитию, а также делились фильмами, которые обязательно стоит посмотреть вместе с детьми. В нашем свежем рейтинге – семейные истории, любовь, дружба и немного постапокалипсиса.

ТОП-7 комедий для хорошего настроения
ТОП-7 комедий для хорошего настроения
Фото: HBO

"Счастливчик Луи"

Кадр из сериала "Счастливчик Луи"
  • США, 2006

Сюжет: Самый популярный комедиант Америки Луис Си Кей представляет свой сериал о трудностях семейной жизни типичной американской пары и их маленькой дочери, а также их незаурядных друзей, которые не дают им ни минуты покоя. Счастливчик Луи стал первым сериалом HBO, снятый перед живой аудиторией в студии методом многокамерной съемки, без использования закадрового смеха

"Вместе"

Кадр из сериала "Вместе"
  • США, 2015

Сюжет: Комедийный сериал НПО о том, как супружеская пара с маленькими детьми и кучей проблем подселили к себе двух взрослых лузеров. Если личная жизнь не получается наладить вдвоем, может вчетвером получится?

"Завучи"

Кадр из сериала "Завучи"
  • США, 2016

Сюжет: После того, как директор школы уходит на пенсию, двое завучей затевают эпическую борьбу за "трон". Но узнав, что место ускользнуло, враждующие стороны объединяются, чтобы расправиться с новым врагом. "Игра престолов" отдыхает!

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"Эш против зловещих мертвецов"

Кадр из сериала "Эш против зловещих мертвецов"
  • США, 2015

Сюжет: 30 лет он избегал ответственности за свои поступки, настойчиво старался не взрослеть и не особо стремился снова встретиться с ожившими мертвецами. Но, сделав ошибку, Эшу опять приходится вступить в схватку с полчищами мертвой нечисти.

"По друзьям"

Кадр из сериала "По друзьям"
  • США, 2017

Сюжет: Пит – обыкновенный житель пригорода, женатый на своей первой любви Джессике и лелеющий заветную мечту стать комиком. Но стоило герою узнать о том, что жена изменяет ему с любовником, как его мир перевернулся, а приоритеты резко поменялись. Пит перебирается в Нью-Йорк, чтобы переживать крушение личной жизни на стендап-сцене и многочисленных диванах своих новых знакомых, извлекая тяжелые, но полезные жизненные уроки.

"Смертельно скучающий"

Кадр из сериала "Смертельно скучающий"
  • США, 2009

Сюжет: Часто выпивая Джонатан теряет свою девушку Сюзанну, а его карьера писателя летит к черту, потому что написать хоть строчку он не в состоянии. Оказавшись на дне своей мечты, Джонатан решает попробовать себя в качестве частного детектива.

"Девчонки"

Кадр из сериала "Девчонки"
  • США, 2012

Сюжет: Ханна — молодая двадцатичетырехлетняя девушка, которая всегда была творческой личностью и мечтала стать знаменитой писательницей. Однажды родители лишают её финансовой помощи, после чего она вынуждена выживать своими силами. Но проблема в том, что она ищет для себя новый опыт, который не обретешь на стандартной работе с восьми утра и до пяти вечера.

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