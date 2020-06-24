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ТОП-7 парков Киева, в которых стоит гулять этим летом

Сегодня, 19:44

Лучшие места столицы для отдыха на свежем воздухе

Киев известен, как один из самых зелёных городов мира. Это и не удивительно, так как многие парки находятся прямо в городской черте, а некоторые из них в самом центре столицы. Поэтому, если вы засиделись дома на карантине, приехали из другого города или просто устали на работе и вам нужен глоток свежего воздуха, прогулка по паркам будет для вас весьма кстати. Сегодня.Lifestyle рассказывают о парках, в которые вам будет удобно добраться. Желаем вам приятной прогулки.

Ботанический сад имени академика Александра Фомина

Ботанический сад имени академика Александра Фомина
Ботанический сад имени академика Александра Фомина
Фото: Wikipedia

Ботанический сад возле станции метро "Университет" был заложен ещё в 1839 году. Назван он в честь одного из его директоров, академика Александра Фомина, который возглавлял ботсад в 1914-1935 гг. Удачное расположение ботанического сада позволяет в любое время года насладиться природой, послушать пение птиц, совершить неспешную прогулку по аллеям парка с друзьями или побыть наедине с собой. Весной здесь можно полюбоваться цветущими магнолиями, сакурами, каштанами, вдохнуть ароматы садовых роз и увидеть красоту многообразия цветущих рододендронов. Территория сада разделена на две части: научную, которая закрыта для прогулок и открытую для прогулок. О посещении научной территории необходимо договариваться заранее. Вход в парковую часть бесплатный.

Ботанический сад имени академика Н.Н. Гришко

Ботанический сад имени академика Н.Н. Гришко
Ботанический сад имени академика Н.Н. Гришко
Фото: facebook.com

Киевский ботанический сад был основан ещё в 1935 году, но для посетителей смог широко распахнуть свои двери лишь в 1964 году. Многообразие собранных растений в ботсаду позволит оказаться вам сразу на многих континентах мира. От центрального входа расходятся несколько аллей, которые ведут к розарию, знаменитому богатой коллекцией роз, окружённому красиво цветущими весной белыми и розовыми каштанами. В сирингарии, который раскинулся на площади около 2,5 га, вы найдёте коллекцию более 21 вида сирени всевозможных цветов. Период цветения сирени – период паломничества сюда любителей природы. После сирингария, пройдя по нижней аллее вдоль Ионинского монастыря, вы окажетесь в саду магнолий, окутанном весной тонким ароматом цветущих деревьев. За садом магнолий вам откроется плато, с небольшой горкой, откуда открывается прекрасный вид на Днепр и левый берег Киева. Чуть дальше после плато вы попадёте в сад фруктовых деревьев, а после этого сада вас весной встретят цветущие нарядные сакуры. В оранжереях ботсада собрана коллекция более 3000 образцов тропических и субтропических растений. На территории ботсада находятся главный храм, колокольни и келейные корпуса Свято-Троицкого Ионинского монастыря конца ХІХ века.

Парк Киото

Парк Киото
Парк Киото
Фото: facebook.com

Парк "Киото" находится в Деснянском районе. Парк был заложен в 1972 году в знак дружбы между столицей Украины и "культурной Меккой" Японии – Киото и выполнен в традиционно японском стиле. В честь открытия парка Япония подарила киевлянам пагоду – гранитное сооружение, которое состоит из множества каменных ярусов, между которыми закладываются священные предметы. Согласно японским традициям пагода благотворно влияет на атмосферу местности, где она будет находиться. В 2012 году, на сорокалетие дружбы между городами была высажена аллея молодых сакур. Весной, во время цветения сакур – это излюбленное место для прогулок и атмосферных фотосессий. В центре парка находится живописный пруд с небольшим водопадом. Через пруд перекинут маленький красивый мостик, а по мощеной дорожке можно прогуляться к холму, символизирующему гору Фудзи. В парке также есть сад камней, где каждый камень имеет своё имя и значение в японской культуре. Парк – отличное место для прогулок с детьми: есть площадка, оборудованная для детских игр. Здесь приятно покататься на роликах, устроить небольшой пикник или прогуляться с семьёй, друзьями или одному.

Парк Киото
Парк Киото
Фото: facebook.com

Парк "Владимирская горка"

Прогуляться по аллеям парка "Владимирская горка" совсем не трудно. Удачное расположение парка в центре города делает его популярным для прогулок в будни и на выходных. Парк расположен на живописных верхней и средней террасах Михайловской горы. Осваивать склоны горы начали ещё в 1830 году, а в 1853 году был сооружён памятник Владимиру Великому, благодаря которому горку и стали называть Владимирской, а заодно и парк, разбитый на ней. Прогуливаясь по аллеям парка, вы не пройдёте мимо большой Кокоревской беседки, возле которой со смотровой площадки открываются живописные виды на Труханов остров и уходящие вдаль районы мегаполиса. В парке уютно гулять с детьми – есть оборудованная детская игровая площадка. Ещё одна визитная карточка "Владимирской горки" – фуникулёр. Он соединяет Владимирскую горку с Подолом, в районе станции метро "Почтовая площадь". Вторая Кокоревская беседка находится ближе к Андреевской церкви и фуникулёру. В 2019 году парк был реконструирован – облагорожены верхняя и нижняя террасы, построены красивый фонтан возле памятника Владимиру Великому и оригинальный с прозрачными деталями мост, соединяющий Владимирскую горку и Крещатый парк.

Владимирская горка
Владимирская горка
Фото: facebook.com

Крещатый парк

Если по Владимирской горке выйти по нижней террасе к зданию "Украинского дома" и перейти дорогу через Владимирский спуск к Филармонии, то вы попадаете в Крещатый парк. Он был основан в 1882 году, как сад купеческого собрания. В 1872 году в парке была построена водонапорная башня Киевского водопровода. Её реставрировали в 2003 году и сейчас тут размещён Водно-информационный центр, в котором проводятся интересные экскурсии на тему воды и экологии. Прогуливаясь по парку, вы обнаружите памятник жабе. Согласно легенде, чтобы привлечь достаток в свою жизнь, нужно потереть язык во рту лягушки и кинуть монетку в прорезь. Гуляя по уютным аллеям парка, вы обнаружите кованое Дерево желаний, которое появилось в 2014 году. По легенде, для того, чтобы обрести богатство, нужно прикоснуться к курочке, чтобы оставаться молодым, нужно потереть яблоко, а чтобы сбылось желание, нужно бросить записочку в дупло. Так ли это, никто не проверял, но всем нравятся современные памятники и на их фоне гости столицы и горожане охотно фотографируются. Соединяет Крещатый парк и Городской сад Парковый мост. Чаще всего его именуют "мостом влюблённых". 7 мая 2013 года возле моста появился памятник влюблённым – реальным людям. Итальянцу Луиджи Педутто и украинке Мокрине Юрзук. "Мост влюблённых" обычно увешан разными замочками, которые влюблённые замыкают в знак своих вечных чувств. Романтично, не правда ли?

Городской сад

Городской сад
Городской сад
Фото: facebook.com

Городской сад был основан в 1743 году по проекту архитектора Растрелли. На территории парка расположен стадион "Динамо" им.В.Лобановского. Наслаждаясь прогулкой по уютным, красиво отреставрированным аллеям Городского сада, вы обязательно встретите скульптуру-памятник украинской писательнице, поэтессе, переводчице Лесе Украинке, известной украинской актрисе Марии Заньковецкой. Также в парк перенесён бюст известного русского композитора Михаила Глинки. В Городском саду расположен амфитеатр, где в тёплое время года проводятся концерты на свежем воздухе под открытым небом. Ближе к улице Грушевского есть старинный действующий фонтан. Качественно асфальтированные дороги парка и мощеные аллеи – любимое место для поклонников катания на роликах, скутерах, велосипедах.

Мариинский парк

Мариинский парк
Мариинский парк
Фото: Wikipedia

Парк был заложен в 1874 году по проекту садовника А.Г.Недзельского и разбит в английском стиле, особенностью которого является отсутствие острых углов. Деревья и кустарники высажены по прямым линиям, а вся растительность подстригается до мягкой округлой формы. Прогуливаясь по парку, вы обязательно увидите дворец в стиле барокко архитектора Бартоломео Растрелли, который был возведён в 1752 году. Назван он в честь императрицы Марии Александровны – жены Александра ІІІ. Современный Мариинский парк расположен между Мариинским дворцом и ул.Грушевского 9 – это любимое место отдыха киевлян и гостей города среди вековых каштанов, лип, клёнов. Со смотровой площадки парка открывается шикарный вид на левый берег Днепра и окрестности столицы. В парке есть памятник символу города – каштану, работает фонтан, есть много уютных лавочек, открыта фуд-зона. Оборудованная аттракционами детская площадка делает парк отличным местом для прогулок с детьми при хорошей погоде.

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