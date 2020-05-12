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ТОП-фантастических фильмов на вечер вторника

Фантастические киноленты, которые стоит посмотреть

Фантастические фильмы переносят зрителей в новую реальность, где возможно даже то, что мы себе и представить не могли. Экзотические миры, сверхъестественные события и необыкновенные истории героев вдохновляют нас, позволяя посмотреть на привычную жизнь с другой стороны и расширить мир вокруг нас.

В новой подборке Сегодня.Lifestyle фантастические фильмы с захватывающим сюжетом, которые вы можете посмотреть онлайн на платформе OLL.TV. Также не пропустите новые сериалы, которые вышли в 2019-2020, и подборку фильмов лауреатов кинопремии Золота Дзиґа-2020.

Что посмотреть дома: интересные фантастические фильмы

Исходный код

США, 2011

Кадр из фильма "Исходный код" Фото: Imdb.com

Фантастический триллер рассказывает о капитане авиации Колтере Стивенсе (его играет Джейк Джилленхолл), который однажды пробуждается в поезде в теле совершенно незнакомого ему человека. Колтер предстоит не только разобраться в том, что с ним произошло и кто за всем стоит, но и предотвратить масштабный взрыв поезда, в котором он едет.

Космос между нами

США, 2017

Кадр из фильма "Космос между нами" Фото: Imdb.com

В центре сюжета фантастического приключенческого фильма – земная девушка Талса, которая общается по сети с Гарднером Эллиотом (его играет Эйса Баттерфилд), живущим в колонии на Марсе. Мать Гарднера умерла во время родов и он не знает, кто его отец. Несмотря на то, что организм Эллиота привык к гравитации на Марсе, парень решает пойти против обстоятельств и отправиться на Землю, чтобы изучить неизвестную планету и разыскать своего отца вместе с Талсой.

Параллельные миры

Франция, Канада, 2011

Кадр из фильма "Параллельные миры" Фото: Imdb.com

Действие разворачивается в уникальном мире, который обладает двойной гравитацией. Две планеты, существующие рядом друг с другом – совершенно разные. В верхней планете преобладает богатый и процветающий мир, а в нижней – бедность. Жизни двух героев из разных миров переплетаются, но законы их планет и гравитация не могут позволить им быть вместе.

451 градус по Фаренгейту

США, 2018

Кадр из фильма "451 градус по Фаренгейту" Фото: Imdb.com

Фантастический фильм-антиутопия является современной адаптацией культового романа Рэя Брэдбери. В поствоенном будущем, где царит тоталитаризм и запрещено большинство книг, "пожарный" Гай Монтэг начинает втайне читать книгу "Записки из подполья" Федора Достоевского. Гай начинает переосмысливать свои убеждения и окончательно меняет свое отношение к системе, когда встречает Клариссу, которая рассказывает ему реальную историю Америки.

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