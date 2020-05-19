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ТОП-приключенческих фильмов, которые отвлекут вас на карантине

Подборка кинолент для просмотра с семьей

Элементы экшна и дух опасных приключений могут превратить просмотр фильма в нечто незабываемое. Пока мы все находимся на карантине, мы можем путешествовать и открывать для себя неизведанное через фильмы. Мы собрали 5 захватывающих приключенческих фильмов, которые можно посмотреть легально дома онлайн на платформе OLL.TV.

Какие-то из них – вы могли уже видеть, а некоторые – вас впервые удивят, но эти киноленты точно перенесут вас с карантинного дивана в мир удивительных приключений на пару часов.

Ранее мы рекомендовали 5 потрясающих сериалов с захватывающим сюжетом, а также новые интересные сериалы, которые вы могли пропустить.

Мумия: Гробница Императора Драконов

Кадр из фильма "Мумия: Гробница Императора Драконов", 2008 Фото: Imdb.com

В древнем Китае жестокий и тиранический полководец объединяет королевства страны в империю и становится Императором Драконов. Желая стать бессмертным, Император вызывает волшебницу, но вместо заклинания бессмертия, она обрекает его на вечность в забытье. Действие переносится в 1946 год, когда исследователь-авантюрист Рик О`коннелл случайно пробуждает Императора. Ему нужно разыскать своих родителей, ведь только они знают, как справиться с воскресшими мертвецами. За тысячу лет силы Императора лишь возросли, и теперь лишь Рик может всех спасти.

Дивергент

Кадр из фильма "Дивергент" Фото: Imdb.com

Действие фильма разворачивается в мире будущего после мировой войны. В футуристическом Чикаго Общество живет под строгим контролем государства и разделено на пять фракций. Когда подростку исполняется 16 лет, он проходит тест, который укажет на фракцию, в которую он должен вступить. Главная героиня Беатрис родилась в "Отречении" и теперь, когда ей исполняется 16, ей тоже предстоит пройти тест. Однако результаты показывают, что Беатрис подходит сразу во все фракции, а значит, что она "Дивергент" – та, которой нельзя управлять.

Хоббит: Битва пяти воинств

Кадр из фильма "Хоббит: Битва пяти воинств" Фото: Imdb.com

В заключительной части легендарной трилогии "Хоббит" Бильбо Беггинсу и отряду из тринадцати гномов предстоит схватка за Одинокую гору, которая таит в себе сокровища королевства гномов. Однако гора захвачена драконом, а за сокровищами начали охоту эльфы, люди и орки. Возле горы собирается пять армий, и маленький Бильбо Беггинс понимает, что это уже не то путешествие, на которое он соглашался. Последняя часть трилогии стала одной из самых эффектных, трогательных и впечатляющих.

Tomb Raider: Лара Крофт

Кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт​​​​​​​" Фото: Imdb.com

Приключенческий боевик "Лара Крофт" 2018 года рассказывает о первом путешествии искательницы приключений. Лара должна закончить археологическое исследование своего отца и разыскать его, так как не верит в его смерть. Но на пути девушки оказывается множество опасностей и тайн, которые ей предстоит раскрыть, чтобы победить главного противника.

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1" Фото: Imdb.com

Главная героиня Китнисс Эвердин, которая участвовала в "Голодных играх" ради спасения своей сестры, после неожиданного завершения игр попадает в повстанческий дистрикт 13. Под его руководством остальные дистрикты начинают восстание против власти Капитолии, а Китнисс становится символом сопротивления. Она соглашается на это лишь в обмен на помилование ее любимого человека Пита и других пострадавших. Однако Китнисс оказывается лишь пешкой в жестокой игре, а вокруг начинаются боевые действия, которые станут большим кошмаром, чем арена Голодных игр.

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