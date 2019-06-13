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Тора завербовали в агенты: обзор фильма "Люди в черном: Интернешнл"

Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
"Люди в черном: Интернешнл"
"Люди в черном: Интернешнл"
Фото: YouTube

В Киеве прошел допремьерный показ долгожданного фантастического экшена – "Люди в черном: Интернешнл", в котором главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Сегодня побывали на показе фильма и сделали небольшой обзор кинолены.

Какие фильмы смотрят украинцы:

"Люди в черном: Интернешнл": сюжет и драматургия

Это уже четвертый по счету фильм об особых агентах тайной организации "Люди в черном" (MIB). В предыдущих частях главные роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс. И хотя новый фильм не пересекается сюжетно с их историями, но и не игнорирует их. Также все время было чувство, что сейчас выскочит агент J и "всем навешает".

Режиссером новой части стал Ф. Гэри Грей, снявший "Фосаж 8", "Ограбление по-итальянски" и "Пятницу". Что-то общее от этих фильмов появилось и в "Людях в черном". Но он – большой молодец -  сумел сохранить дух франшизы, показав самых разных инопланетян, крутые драки и передовые технологии. По сюжету,девушка, повернутая на пришельцах разыскивает MIB, ее берут на испытательный срок. Уже в тандеме еще с одним агентом, ей предстоит побороть врагов внутри организации, спасти планету и всю Вселенную.

"Люди в черном: Интернешнл"
"Люди в черном: Интернешнл"
Фото: YouTube

Тор в рядах агентов: впечатления от фильма

На роли агентов  Эйч и агента Эм (H и M) пригласили  звезд супергеройского фильма "Тор: Рагнарек" Криса Хемсворта и Тессу Томпсон, которые отлично смотрятся в кадре вместе и творят что-то неимоверное. Актеры не копировали Тора и Валькирию, а создали совершенно новый дуэт, напарников: у первого есть опыт и самоуверенность, а вторая является новичком, всегда пользуется логикой. Также в картине сыграли Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Нанджиани – это придало фильму какой-то свой шарм.

"Люди в черном: Интернешнл"
"Люди в черном: Интернешнл"
Фото: YouTube

Коронное место (лично для меня) в фильме занимает юмор. Да! Они смогли и дух MIB сохранить,и  привнести свое, и быть на грани разрушения всего живого, при этом кидать язвительные шутки. Особенно хороши шутки в исполнении пешачка Стю. А как создатели классно обыграли "торовское прошлое" агента Эйча! У многих в зале вырвалось: "Так это же Тор!", в тот момент, когда Эйч схватил обычный молоток.

"Люди в черном: Интернешнл"
"Люди в черном: Интернешнл"
Фото: YouTube

По сравнению с другими блокбастерами, которые вышли в этом году – "Люди в черном: Интернешнл", конечно, проигрывают. Но этот легкий, динамичный, смешной,и, по-своему, живой фильм сложно назвать провальным.

Напомним, актер Крис Хемсворт временно приостанавливает карьеру в кино. Таким образом, звезда "Мстителей" решил посвящать больше времени семье.

А любителям украинских проектов, напоминаем, что в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – все об отношениях, дружбе и новых трендах.

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Источник: Сегодня
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