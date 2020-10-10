Трамп – не настоящий? Появилось неожиданное промо к фильму "Борат 2"

На фото Борат Сагдиев снимает маску с лицом Дональда Трампа

В Сети появилось фото, на котором персонаж Саши Барона Коэна снимает с себя маску, на котором изображено лицо Дональда Трампа. Очередное промо к предстоящему фильму о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве было опубликовано накануне ​​​​​Twitter-аккаунте главного героя картины.

"Трамп, спасибо, что дал мне фантастическую голову на последние четыре года", – подписал постер Борат, как бы намекая, что все это время президентом США был он.

Борат в маске Дональда Трампа Фото: twitter.com/BoratSagdiyev

Забавно, что страница Бората в Twitter получила подтвержденный статус. На аккаунт подписались более 35 тысяч пользователей соцсети.

Сам же Борат подписан на несколько официальных аккаунтов, в том числе посольства США в Казахстане, ЮНИСЕФ и другие.

Ожидается, что фильм "Борат 2" выйдет 23 октября на Amazon Prime. О чем будет этот фильм, мы подробно рассказывали здесь.

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