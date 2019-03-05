Третью часть "Шерлока Холмса" перенесли

Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу вернутся к своим ролям

"Шерлок Холмс" Фото: YouTube

Недавно стало известно, что Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу снимутся в третьей части фильма "Шерлок Холмс". А теперь еще появилась информация о том, что кинокомпания Warner Bros. сдвинула премьеру третьей части сразу на год – до 22 декабря 2021-го. Об этом сообщает Screen Rant. Причина переноса пока не уточнена. Однако, теперь понятно, что и третьей частью займется Гай Ричи.

Первая лента, где Холмса и Ватсона сыграли Дауни-мл. и Лоу соответственно, вышла десять лет назад. Сиквел, "Шерлок Холмс: Игра теней", вышел в декабре 2011 года.

Напомним, ранее Роберт Дауни-младший выложил в своем Twitter небольшое видео, показавшись в образе детектива Холмса и сделал интригующую подпись.

А Джуд Лоу намекнул на сюжет третьей части картины "Шерлок Холмс".

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