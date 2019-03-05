Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Третью часть "Шерлока Холмса" перенесли

Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу вернутся к своим ролям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
"Шерлок Холмс"
"Шерлок Холмс"
Фото: YouTube

Недавно стало известно, что Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу снимутся в третьей части фильма "Шерлок Холмс". А теперь еще появилась информация о том, что кинокомпания Warner Bros. сдвинула премьеру третьей части сразу на год – до 22 декабря 2021-го. Об этом сообщает Screen Rant. Причина переноса пока не уточнена. Однако, теперь понятно, что и третьей частью займется Гай Ричи.

Первая лента, где Холмса и Ватсона сыграли Дауни-мл. и Лоу соответственно, вышла десять лет назад. Сиквел, "Шерлок Холмс: Игра теней", вышел в декабре 2011 года.

Напомним, ранее Роберт Дауни-младший выложил в своем Twitter небольшое видео, показавшись в образе детектива Холмса и сделал интригующую подпись. 

А Джуд Лоу намекнул на сюжет третьей части картины "Шерлок Холмс".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети появился список фильмов и сериалов Marvel, запланированных к выходу Капитан Марвел, корги и гуцулка: что посмотреть в кино на этой неделе Украинцы снимают новую версию "За двумя зайцами"
шерлок холмс Роберт Дауни-младший фильм джуд лоу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Сегодня, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Малосольная скумбрия в домашних условиях
Малосольная скумбрия в домашних условиях
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Хто буде наступним чоловіком Ані Лорак? Є три кандидати
Хто буде наступним чоловіком Ані Лорак? Є три кандидати
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Стоит ли ставить душевую кабину: все плюсы и минусы
Стоит ли ставить душевую кабину: все плюсы и минусы
Салат
Салат "Царская радость": восхитительный вкус