Трейлер украинской военной драмы "Позывной Бандерас" "взорвал" сеть

Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко пытается предотвратить диверсии

"Позывный "Бандерас".

В сети появился трейлер военной драмы "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе. Продюсером ленты является Сергей Баранов. События киноленты происходят осенью 2014 в зоне АТО на Востоке Украины.

По сюжету, группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока. Интересно, что события картины разворачиваются возле родного села героя.

Отметим, что сценарий написан Сергеем Дзюбой и Артемием Кирсановым на основе дневников бойца Нацгвардии Сергея Башкова. Также работе над сценарием помогли рассказы других воинов.

Режиссером выступил Заза Буадзе. Именно он в прошлом году выпустил известный фильм "Червоный", который получил премию "Золота Дзига".

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Главную роль исполнил Олег Шульга. Также в фильме снялись Сергей Лефор, Николай Змиевский, Владимир Романко, Олег Онещак, Олег Волощенко, Юлия Чепурко, Марта Папич и другие. Съемки проходили в мае-июне 2017 в Херсонской и Одесской областях, а также в Киеве.

Бюджет фильма составил 39,3 млн гривен. Премьера ленты ожидается 11 октября текущего года.

Напомним, после громкой премьеры украинского фэнтези "Сторожевая застава", которое покажут на Шанхайском международном кинофестивале, украинцы берутся за съемки исторического экшена "Захар Беркут". Более того, к созданию фильма присоединились голливудские эксперты, сообщается на сайте Госкино.