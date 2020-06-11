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Три замечательных фильма, которые помогут вернуть веру в себя

Сегодня, 10:25

Киноленты для поднятия духа и настроения

Каждый фильм – это маленькая история из жизни, которая на примере героев картины рассказывает нам о различных жизненных ситуациях. Но есть вдохновляющие фильмы, события которого откликаются у нас всегда с послевкусием. К нему мысленно возвращаешься и после просмотра, прокручиваешь ещё и ещё раз события, а самые яркие из них надолго остаются в памяти. А порой просмотр киноленты равносилен сеансу у психолога. В новой подборке Сегодня.Lifestyle – фильмы, которые поднимают дух, укрепляют веру в себя, в лучшее и дают уверенность в завтрашнем дне.

Недавно мы делились подборкой ТОП-5 крутых боевиков, которые превзойдут ваши ожидания, а также рекомендовали 5 американских комедий для хорошего настроения.

Что посмотреть дома: фильмы для вдохновения

Лучшая жизнь

Кадр из фильма "Лучшая жизнь"
Кадр из фильма "Лучшая жизнь"
Фото: Imdb.com

Главный герой фильма – нелегальный иммигрант Карлос, работает садовником в Лос-Анджелесе. Его бросила жена и он сам воспитывает пятнадцатилетнего сына Льюиса. Жизнь в криминальном районе полна опасностей. Подросток часто становится жертвой нападок уличных банд. Отец любит сына, старается зарабатывать и уверяет его, что в будущем их ждёт лучшая жизнь. В силу подросткового возраста Льюис не всегда ладит с отцом. Однажды у них крадут грузовик, который помогал зарабатывать деньги, да и куплен он в кредит. Отец и сын лишились основного источника дохода и пускаются на поиски своего имущества. В любой жизненной ситуации не стоит опускать руки. Любящий отец ради своего ребёнка готов пройти через невозможное.

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Вторая жизнь Уве

Кадр из фильма "Вторая жизнь Уве"
Кадр из фильма "Вторая жизнь Уве"
Фото: Imdb.com

Уве Линдал на первый взгляд законченный мизантроп. У него недавно умерла любимая жена. Он каждый день носит ей на кладбище цветы. Характер у него стал совсем несносный – вечные придирки по мелочам к окружающим… Жизнь потеряла для него всякий смысл – он постоянно то и дело пытается свести счёты с жизнью. Но всё однажды меняется, когда появляются новые соседи... и суицидальные планы Уве терпят крах. Сумеет ли Уве найти контакт с миром, справиться со своими обидами, применить свои таланты и начать новую жизнь, вы узнаете, посмотрев фильм в онлайн-кинотеатре oll.tv.

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Десять шагов к успеху

Кадр из фильма "Десять шагов к успеху"
Кадр из фильма "Десять шагов к успеху"
Фото: Imdb.com

Добрая комедия, герои которой помогают друг другу в трудный момент жизни. Герой Моргана Фримена – Хим – некогда блиставший на экранах актёр, после четырёхлетнего перерыва принял предложение молодого режиссёра сняться в малобюджетном фильме. Хим хочет познакомиться с локациями, и помощник режиссёра привозит его в бедный латино-американский квартал. Там Хим знакомится в супермаркете с девушкой по имени Скарлетт, которая немного разочарована тем, как складывается её жизнь. Помощник режиссёра не забирает Хима в назначенное время, и Хим буквально навязывается в общество к Скарлетт. Но, как говорится, случайностей не бывает. Герой Фримена – общительный, открытый к людям, заботливый человек. Именно он помогает Скарлетт поверить в себя, посмотреть за собственный горизонт и начать новую жизнь в согласии с собой. "Нельзя выходить на сцену готовым только наполовину", – звучит напутствующая фраза Хима для Скарлетт. Помогая другим в трудных ситуациях, мы помогаем себе.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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