Трогательная история любви и ненависти в мини-сериале "Штамп в паспорте": сюжет и актерский состав мелодрамы

В сериале зрители также увидят знаменитую актрику Ольгу Сумскую

"Штамп в паспорте" – 4-х серийная мелодрама, премьера которой состоялась в прошлом году. Сюжет повествует о молодой швее по имени Алена Вересова, которая верит в настоящую любовь, всегда отзывчива и добра, но в своей жизни сталкивается с массой неприятных проблем в престижном ателье.

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Кадр из сериала "Штамп в паспорте" Фото: kanalukraina.tv

Сюжет телесериала "Штамп в паспорте"

Главная героиня сериала Алёна Вересова работает в небольшом ателье бухгалтером и одновременно приёмщицей. Алёна живёт вместе с отцом, так как её мама умерла несколько лет назад. За Алёной ухаживает её сосед, молодой врач Леонид. Но шансы Леонида малы, так как Алёна относится к нему как к хорошему другу. Однажды Алёна попадает в неприятную ситуацию. Капризная клиентка, которую играет Ольга Сумская, заказала в ателье дорогое платье. Это платье отшивалось по срочному заказу, и было выполнено практически за ночь. Алёне предстоит отнести это платье клиентке домой. По дороге к клиентке Алёна попадает в неприятную ситуацию – машина на повороте чуть не сбивает её. Алёна успевает отпрыгнуть в сторону, а вот коробке с платьем не повезло. Оно оказывается под колёсами и безнадёжно испорчено.

Так Алёна знакомится с Олегом Истоминым – молодым руководителем крупного предприятия, сыном богатого бизнесмена. Истеричная клиентка угрожает подать в суд на ателье, а хозяйка ателье выгоняет Алёну с работы. На помощь Алёне приходит тот, кто виноват. Олег приглашает Алёну на свидание, и буквально через пару дней делает ей предложение выйти за него замуж. Такое стремительное развитие событий настораживает Алёну и девушка отказывается. В следствии отказа выясняется, что ухажер нуждается в фиктивном браке из-за своего отца. Такое предложение оскорбляет Алену, и она прекращает все отношения с Олегом, ведь она всегда желала выйти замуж только по любви.

Но судьба обернулась спиной к главной героине и вскоре у нее появляются существенные проблемы, которые могут решить только большие деньги. Отец в больнице, кредиторы вымогают денег и есть вероятность остаться на улице. Алене приходится забыть о своих принципах и просить помощи у Олега.

Кадр из сериала "Штамп в паспорте" Фото: kino-teatr.ru

Основной актёрский состав

Главную роль Алёны Вересовой воплотила молодая актриса Алёна Коломина. В двух главных мужских ролях снимались: в роли Леонида – Дмитрий Пчела, а в роли Олега – Кирилл Кузнецов. Дмитрий Пчела хорошо известен нашему зрителю по сериалам: "Стань моей тенью", "Наш доктор", "Не смей мне говорить "Прощай!", "Мираж", "Лучше всех". Кирилла Кузнецова наши зрители смогли видеть в телесериалах: "Мой милый найдёныш", "Чужая". Роль отца Алёны, Бориса, сыграл Николай Бутковский, который нашему зрителю знаком по сериалам: "Консультант", "Я тоже его люблю", "Судьба обмену не подлежит", "Письмо по ошибке", "Неотправленное письмо".

Кадр со съемок сериала "Штамп в паспорте" Фото: instagram.com/olgasumska

Одну из ярких ролей в сериале, капризную клиентку ателье, жену мэра Ларису Сергеевну, сыграла популярная украинская актриса Ольга Сумская. Она известна нам не только по театральным ролям, но и по ролям в кино. Ольга Сумская воплотила образы своих героинь в телесериалах: "С меня хватит", "Не смей мне говорить "Прощай!", "Возвращение", "У прошлого в долгу!", "Письмо по ошибке". Роль мужа героини Ольги Сумской, Зудина, играет сам режиссёр сериала Виктор Конисевич.

Кадр из сериала "Штамп в паспорте" Фото: kanalukraina.tv

В сериале зритель увидит талантливую игру и других актёров: Марии Арнаут, Анны Бачаловой, Матвея Зубалевича, Владимира Ямненко, Владимира Гладких, Дамира Сухова, Александра Заднепровского, Нины Касторф, Вячеслава Василюка и других.

Автор сценария – Александр Рыжов. Режиссёр-постановщик Виктор Конисевич, известный нашему зрителю по телесериалам "Чужие дети", "Ищу тебя", "Неотправленное письмо".

Кадр из сериала "Штамп в паспорте" Фото: kino-teatr.ru

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