Трогательная история: вышел трейлер ремейка "Маленьких женщин"

В фильме снялись Мерин Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и другие

"Маленькие женщины" / Vanity Fair

В сети наконец-то появился трейлер предстоящей драмы "Маленькие женщины", кадры со съемок которой уже есть в сети. Режиссером картины стала Грета Гервиг, известная по трагикомедии "Леди Берд".

Смотрите видео о том, как Мерил Стрип, которая снялась в "Маленьких женщинах", стала бабушкой:

В ремейке "Маленьких женщин" снялись Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Лора Дерн, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе и Луи Гаррель.

Одной из самых известных экранизаций романа считается версия 1994 года с Вайноной Райдер, Кирстен Данст, Клэр Дэйнс и Кристианом Бейлом. Тогда картина получила три номинации на премию "Оскар".

"Маленькие женщины" – это история о жизни четырех сестер семейства Марч во времена Гражданской войны в США, основанная на одноименной книге писательницы Луизы Мэй Олкотт.

Напомним, в сети появились первые фото со съемок предстоящего ремейка драмы. На фотографиях изображена звезда фильмов о Гарри Поттере, актриса Эмма Уотсон, которая заменила в проекте Эмму Стоун.

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