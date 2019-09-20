Тряхнул стариной ветеран войны-ковбой: обзор фильма "Рэмбо: Последняя кровь"

В новой картине Рэмбо сражается с преступным синдикатом

Кадр из фильма "Рэмбо: Последняя кровь" Фото: YouTube

Наконец-то на широкие экраны вышла пятая часть кинофраншизы о ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо. Предыдущие четыре части имели кассовый успех и, видимо, создатели последней части решили замахнуться на те же лавры. Что касается исполнителя главной роли – неизменного Сильвестра Сталлоне, то для него это скорее прощание с персонажем, чем громкое возвращение в кино.

Кстати, Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

Как известно, он длительное время не появлялся в кино и многие грешным делом подумали, что он ушел на заслуженный актерский покой, а занялся режиссурой и продюсированием. Но не тут-то было, Старичек Сильвестр тряхнул стариной Джона Рэмбо в очередной раз. Поговаривают, что он даже приходил на тренинги к известному голливудскому коучу Иване Чаббак, чтобы немного прийти в актерскую форму и научится новому и большему. Пока оставим его стремление к "учиться никогда не поздно" и поговорим о фильме "Рэмбо: Последняя Кровь".

"Иди на свет, если хочешь жить"

Режиссером картины выступил Адриан Грюнберг, а сценаристом был сам Сталлоне (впрочем, как и в предыдущих частях) и Метт Чирулник. По сюжету, главный герой Джон Рэмбо осел на одном из ранчо и готовится к спокойной счастливой старости. Однажды он отправляется в Мексику, где недавно пропал близкий ему человек. В итоге он выходит на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми в сексуальное рабство. Человек с обостренным чувством справедливости, поствоенным синдромом и желанием отомстить в итоге начинает настоящую войну с этими бандюганами.

В фильме попытались поднять важную тему, помимо вечной истории бывших военных и того, как их "любит" родина, тему торговли людьми. Но я отчаянно пытаюсь найти хоть что-то полезное, кроме этих тем в картине. И не нахожу. Ну вот серьезно, мясорубка из разряда "семерых одним ударом", показушное вырезание сердца засранца и после этого философские размышления на кресле-качалке, встречая рассвет – все это уже было в 80-х и 90-х. Сейчас в мире кино это попросту можно считать дурным тоном.

"Рэмбо: Последняя кровь" Фото: YouTube

Что касается главных героев и исполнителей этих ролей. Когда-то королевские локоны молодого ветерана войны превратились в редкие стариганские волосенки, пытающийся уцепится за могучую голову Рэмбо на ветру. Томный и вечно уставший взгляд уже больше напоминает недосып, но тело рвется в бой показать, что не весь еще порох использован в этих подкачанных пороховницах. Да, даже такие герои стареют и уходят на покой, но войну продолжают вести даже на пенсии. Главный злодей мне, почему-то, напомнил Джона Сноу! Как посмотрит, как посмотрит, так и думаешь, что за спиной ходоки появятся!

В конце фильма показали кадры из предыдущих частей – вот это понравилось, даже пробило на слезу. Что касается общего впечатления от фильма, если таким Сталлоне видел прощание с Рэмбо, то разве только в страшном сне. И пожалуйста, если будут четвертые "Неудержимые" – поменьше ботокса на лице, побольше юмора.

Напомним, Сильвестр Сталлоне сразу же за Рокки Бальбоа и Джоном Рэмбо вернется еще и в образе Марион Кобретти из боевика 1986 года выпуска "Кобра"

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