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Тучный Рассел Кроу в новом политическом сериале от Showtime

Сериал рассказывает о том, как директору американского телеканала удалось занять место в политике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
"Самый громкий голос" с Расселом КРоу
"Самый громкий голос" с Расселом КРоу
Фото: YouTube

Канал Showtime, который ранее опубликовал трейлер сериала от Showtime "Черный понедельник", теперь показал поклонникам первый тизер предстоящего мини-сериала "Самый громкий голос" (The Loudest Voice). Главную роль в новом проекте сыграл актер Рассел Кроу.

Кроу играет Роджера Айлза – генерального директора американского телеканала Fox News, который консультировал нескольких президентов-республиканцев. 

Новый сериал основан на одноименной книге писателя Габриэля Шермана, в проекте будет восемь эпизодов. Сюжет сериала сосредоточен на том, как Айлзу удалось построить империю телевизионных новостей, занять важное место в Республиканской партии и влиять на политические процессы. 

Также в сериале, кроме Рассела Кроу, снялись Наоми Уоттс, Сиенна Миллер, Сет Макфарлейн и другие. Над первыми двумя эпизодами проекта работала режиссер Кари Скогланд ("Дневник служанки").

Премьера сериала состоится 30 июня.

Напомним, "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем, который выходил на канале Showtime, стал лучшим сериалом первого полугодия 2018 года.

Тем же, кому нравятся украинские сериалы, напоминаем, что что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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сериал Рассел Кроу Showtime
Источник: Сегодня
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