Тучный Рассел Кроу в новом политическом сериале от Showtime

Сериал рассказывает о том, как директору американского телеканала удалось занять место в политике

"Самый громкий голос" с Расселом КРоу Фото: YouTube

Канал Showtime, который ранее опубликовал трейлер сериала от Showtime "Черный понедельник", теперь показал поклонникам первый тизер предстоящего мини-сериала "Самый громкий голос" (The Loudest Voice). Главную роль в новом проекте сыграл актер Рассел Кроу.

Кроу играет Роджера Айлза – генерального директора американского телеканала Fox News, который консультировал нескольких президентов-республиканцев.

Новый сериал основан на одноименной книге писателя Габриэля Шермана, в проекте будет восемь эпизодов. Сюжет сериала сосредоточен на том, как Айлзу удалось построить империю телевизионных новостей, занять важное место в Республиканской партии и влиять на политические процессы.

Также в сериале, кроме Рассела Кроу, снялись Наоми Уоттс, Сиенна Миллер, Сет Макфарлейн и другие. Над первыми двумя эпизодами проекта работала режиссер Кари Скогланд ("Дневник служанки").

Премьера сериала состоится 30 июня.

Напомним, "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем, который выходил на канале Showtime, стал лучшим сериалом первого полугодия 2018 года.

Тем же, кому нравятся украинские сериалы, напоминаем, что что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram