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Туэ Эрстед Расмуссен неожиданно отказался от съемок во втором сезоне "Ведьмака"

Сегодня, 18:23

Актер должен был сыграть небольшую, но значимую роль

Команда сериала "Ведьмак" продолжает работать над вторым сезоном проекта, имена каста которого стали известны ранее. Однако к огорчению фанатов сериала во втором сезоне популярного шоу они не увидят актера Туэ Эрстеда Расмуссена. Актер отказался от съемок из-за пандемии. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

Туэ Эрстед Расмуссен сыграл роль Эскеля – охотника на монстров и друга главного героя Герольта. Теперь команде "Ведьмака" предстоит поиск нового актера на эту роль и это будет не так просто.

Туэ Эрстед Расмуссен
Туэ Эрстед Расмуссен
Фото: instagram.com/thuerasmussen

"К сожалению, из-за переноса съемок в связи с COVID-19, я не сыграю Эскеля в "Ведьмаке". Это, конечно, безумно расстраивает меня, и я благодарен за дни, проведенные на съемочной площадке ранее в этом году", – написал Туэ Расмуссен.

Вероятно, актер успел отсняться в части сцен до того момента, пока не началась пандемия. Однако в комментариях к публикации Туэ Эрстед Расмуссен намекнул, что не исключено, что он вернется в сериал в третьем сезоне "Ведьмака".

"Уверен, второй сезон будет удивительным. Теперь я смогу его посмотреть как фанат, а не ведьмак", – отметил актер.

Персонаж Эскель
Персонаж Эскель
Фото: Pinterest

Премьера второго сезона сериала "Ведьмак" запланирована на 2021 год. Среди новых актеров, которые появятся во втором сезоне Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов", который сыграет полумедведя-полульва Нивеллена. Также к касту присоединились: Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон), Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

Ранее мы сообщали, что звезды "Острых козырьков" и "Робин Гуда" сыграют в новом сезоне "Ведьмака".

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актер съемки сериала Ведьмак
Источник: instagram.com/thuerasmussen
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