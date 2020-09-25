Туэ Эрстед Расмуссен неожиданно отказался от съемок во втором сезоне "Ведьмака"

Актер должен был сыграть небольшую, но значимую роль

Команда сериала "Ведьмак" продолжает работать над вторым сезоном проекта, имена каста которого стали известны ранее. Однако к огорчению фанатов сериала во втором сезоне популярного шоу они не увидят актера Туэ Эрстеда Расмуссена. Актер отказался от съемок из-за пандемии. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

Туэ Эрстед Расмуссен сыграл роль Эскеля – охотника на монстров и друга главного героя Герольта. Теперь команде "Ведьмака" предстоит поиск нового актера на эту роль и это будет не так просто.

Туэ Эрстед Расмуссен Фото: instagram.com/thuerasmussen

"К сожалению, из-за переноса съемок в связи с COVID-19, я не сыграю Эскеля в "Ведьмаке". Это, конечно, безумно расстраивает меня, и я благодарен за дни, проведенные на съемочной площадке ранее в этом году", – написал Туэ Расмуссен.

Вероятно, актер успел отсняться в части сцен до того момента, пока не началась пандемия. Однако в комментариях к публикации Туэ Эрстед Расмуссен намекнул, что не исключено, что он вернется в сериал в третьем сезоне "Ведьмака".

"Уверен, второй сезон будет удивительным. Теперь я смогу его посмотреть как фанат, а не ведьмак", – отметил актер.

Персонаж Эскель Фото: Pinterest

Премьера второго сезона сериала "Ведьмак" запланирована на 2021 год. Среди новых актеров, которые появятся во втором сезоне Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов", который сыграет полумедведя-полульва Нивеллена. Также к касту присоединились: Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон), Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

Ранее мы сообщали, что звезды "Острых козырьков" и "Робин Гуда" сыграют в новом сезоне "Ведьмака".

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