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"Ты в постоянном ощущении предвкушения": Полина Бараниченко рассказала об иммерсивном театре в Украине

Режиссер команды Uzahvati рассказала об особенностях спектакля-променада и почему он нужен в Украине

Полина Бараниченко Фото: Алина Устиловская, Сегодня

Иммерсивный театр в Украине – относительно новый вид досуга. Мало кто знает, что это такое и откуда пришло. Иммерсивные театры создали в Великобритании, а сама идея принадлежит продюсерам Феликсу Барретту и Максин Дойлу, они перевернули представление о театре на своих первых спектаклях.

Главной фишкой их театра был эффект присутствия – здесь ты не только наблюдатель, но и активный участник. Креативная команда Uzahvati создала спектакли-променады, где зрители могут погрузиться не только в действо, но и в свой внутренний мир и мысли.

"Сегодня" пообщались с режиссером команды Uzahvati, сценаристом Полиной Бараниченко о новом спектакле-променаде, планах на будущее и, почему иммерсивный театр необходим украинскому обществу.

- Полина, расскажите о том, как возникла идея создания иммерсивного театра в Украине и, каким был путь реализации? На примере каких спектаклей создавались в нашей стране.

- Амбиции развивать иммерсивный театр в Украине у нас не было. Когда мы начинали свой творческий путь и встретились с ребятами как команда, мы еще не знали, что такое иммерсивный театр. В то время мы называли то, что делаем, высоко-эмоциональными проектами с эффектом погружения. У нас не было названия и много спектаклей мы создали за пределами Uzahvati. Когда поняли, что этот формат нам очень интересен, я поехала в творческую экспедицию Европу и в Россию. Там подобные спектакли давно популярны и их достаточно много.

Смотрите видео интервью с Полиной Бараниченко:

Remote X – спектакль, с которого мы хотели начать историю Uzahvati, но так не сложилось. Думаю, мы ещё не были готовы. И, возможно, Rimini Prokoll тогда не рассматривали Украину, как перспективную площадку, готовую принять подобный театральный формат. Именно поэтому, сначала мы создали наш променад "Время", а затем, через три года переговоров, Rimini Prokoll приехал в Украину.

- Сколько иммерсивных спектаклей уже есть у нас, в Украине?

- Сейчас у команды Uzahvati четыре спектакля. Два променада: "Время" и Remote Kiev. Также у нас есть неспектакль в квартире "ДеньТень". Он очень интимный, проходит в реальной квартире и всего для 12 зрителей. А еще есть наш иммерсивный спектакль "Диалоги", который проводим в национальной библиотеке им. Ярослава Мудрого и очень хотим осенью сыграть его второй сезон.

- Расскажите о "самом молодом" спектакле-променаде – Remote. Как вы узнали про Remote X?

- Это был интересный процесс. Remote мы создавали в тепле и дружбе, и у нас не было сложностей. Мы быстро нашли общий язык с ребятами из Rimini Protokoll. Сам процесс занял около полугода. Мне кажется, что маршрут, который мы нашли, очень выразительный. Именно он продиктовал ту драматургию, которую видит наш зритель во время спектакля.

- В этом спектакле нет актеров, никаких искусственных декораций, только голоса в наушниках. Поэтому возникает первым или последним вопрос: почему вы называете это "театром"?

- Это классный вопрос для дискуссий. В первую очередь, нужно спросить, что такое театр. Если мы его воспринимаем, как нечто сценическое, отстраненное от жизни, то это один угол восприятия. При такой трактовке Remote – это не спектакль.

Если же мы воспринимаем театр, как ощущения человека, связанные с определенными жизненными обстоятельствами, обличенные в удобную, лаконичную и акцентированную форму, — тогда это театр.

- Спектакль-прогулка — это еще не самый известный и распространенный вид досуга в Украине. Расскажите немного об особенностях иммерсивного театра на примере Remote Kyiv?

- Мне кажется, не стоит сравнивать или противопоставлять эти два формата. Если есть желание погружаться в классический театр, принимать эту театральную условность, уметь ее преодолеть, прочувствовать, то лучше идти в театр.

Одна из особенностей Remote Kyiv – ты находишься в постоянном ощущении предвкушения. Ты не знаешь, что будет дальше, что произойдет в следующий момент. Когда ты внутри процесса, есть чувство волнения, предвкушения. Это уникальное чувство для театра.

Полина Бараниченко Фото: Алина Устиловская, Сегодня

Когда-то мой коллега написал, если человек заходит в театр, он автоматически превращается в зрителя, а здесь его роль смещена. Ты – зритель, с другой стороны – ты участник, а третьей стороны – ты еще и объект для исследования. Ведь ты – часть группы, твое поведение важно.

Важна и смелость подачи тем. Зритель любит, чтобы с ним заигрывали. Взаимодействие города со спектаклем и зрителем тоже имеет большое значение. Станиславский стремился к правде жизни и если бы он соприкоснулся с этим форматом, я думаю, он бы достиг ощущений, к которым стремился.

- Как создавался "маршрут", сколько людей работало над созданием Remote Kyiv, в чем была самая большая трудность? Ведь режиссер Remote Kyiv Йорг Карренбауэр не знает Киева, поэтому как выбирались локации для Remote? Сколько длился процесс постановки?

- Начало спектакля на кладбище – это часть замысла Rimini Protokoll. Практически во всех странах спектакль начинается на кладбище. Они не используют и не эксплуатируют тему мистификации. Для них это место, отдаленное от центра, место покоя, где можно подумать о важных вещах.

Безусловно, от выбора кладбища зависел и дальнейший маршрут. Мы начали именно с этой точки. В Remote есть необходимый список мест, в которые зритель должен был попасть. И когда Йорг приехал в Украину в первый раз, мы рассматривали все локации и собирали их в маршрут как кусочки пазла.

Выбор иногда зависит не от того, что ты придумал, а от того, как в городе все расположено. Иногда тебе приходится подстраивать замысел под город, а иногда тебе приходится от чего-то отказываться в угоду замыслу.

Полина Бараниченко Фото: Алина Устиловская, Сегодня

Мы выбрали Зверинецкое кладбище. Оно показалось особенным, ведь мало кто о нем знает. Кладбище продиктовало дальнейший маршрут. Зритель едет на метро, это тоже логистика, часть маршрутов, переходов, двориков.

Для Rimini Protokoll важно, чтобы спектакль заканчивался на крыше – поближе к небу. Мы рассматривали несколько вариантов финала. В частности, я очень хотела, чтобы финал был на террасе консерватории. Но мы нашли новую локацию, которая стала логичным завершением спектакля.

- Не было проблем, например, с полицией или сотрудниками метрополитена?

- За три года существования Uzahvati у нас уже, наверное, трехтомник разных ситуаций. Remote – это наш третий спектакль и многие вещи поняли, прожили. Со многими у нас дружеские отношения. Например, с метрополитеном. Каждая локация подкреплена документами, но не каждый работник метрополитена знает, что здесь происходит.

Точно также и полиция. Они уже знают о нас, понимают, что люди в наушниках, это санкционированная "акция". Впрочем, очень много организаций, сотрудники которых отвечают примерно одинаково: "Что это такое? Зачем это надо? Что нельзя по-нормальному – на сцене?". Приходится объяснять, что это тихое действие, группа двигается стремительно и на каждой локации мы находимся не больше 7 минут.

- Голос в наушниках звучит на украинском языке, но, насколько мне известно, можно сделать прослушивание на другом языке, на каком?

- Спектакль идет на трех языках: английский, французский и украинский. Нам стоило больших усилий сделать спектакль Remote Kyiv на украинском языке. Это с нашей стороны важный момент, и со стороны Rimini Protokoll – важно делать спектакль на родном языке страны. Но в этой голосовой программе – не было украинского языка. Мы заходили в тупик, даже говорили о том, чтобы сделать русскую версию. Но нам удалось выпустить продукт на украинском.

Полина Бараниченко Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- Планируете ли вы расширение и в других городах страны: Харьков, Львов, Мариуполь, Одесса, например?

- К сожалению, нет. Мы можем проводить в других городах только наш спектакль "Время". Remote – это продукт Rimini Protokoll, который они поставили в Киеве. Для того, чтобы поставить спектакль в других городах, нужно привлекать локальные ресурсы и команды.

- В чем заключается терапевтический эффект иммерсивного театра? Почему они необходимы украинскому обществу?

- Иммерсивный театр дарит выбор и большую внутреннюю свободу. Если ты принимаешь формат, ты сам становишься частью спектакля. Ты создаешь его в своей голове под тем ракурсом, под которым ты воспринимаешь. Именно эта особенность является терапевтической, потому что в классическом театре твой вектор настроен на представление, и твои внутренние переживания отражают то, что происходит на сцене. Здесь же ты можешь побыть наедине с собой одновременно находясь в группе. Погружаясь в спектакль, ты погружаешься в свой внутренний мир.

Полина Бараниченко Фото: Алина Устиловская, Сегодня

Зритель должен быть открытым и смелым, пытливым и уметь погружаться. Легко переходить с рационального на ассоциативное мышление. Это так же важно, как и работа команды над созданием спектакля.

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