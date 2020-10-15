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Убийственная новость: сериал "Декстер" вернется на экраны спустя 8 лет после закрытия

Сегодня, 13:10

Сериал продлили на девятый сезон

Сериал "Декстер", который закончился в 2013 году, продлили на девятый сезон спустя семь лет после закрытия проекта, сообщает CNN.

В новом сезоне будет 10 эпизодов, а роль Декстера Моргана, как и в предыдущих сезонах, сыграет актер Майкл Холл. Съемки стартуют в 2021 году.

"Мы бы вернулись к этому уникальному персонажу, только если бы смогли найти творческий подход, действительно достойный того, чтобы снять блестящий сезон. Что ж, я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Холл нашли его, и нам уже не терпится снять сериал и показать его миру", – говорит глава отдела развлекательных программ телеканала Showtime Гэри Ливайн.

Майкл Холл
Майкл Холл
Фото: instagram.com/benfica_e_banda/

Неоднократно номинированный на "Эмми" сериал "Декстер" вышел на экраны в 2006 году, а его последнюю серию зрители увидели в 2013-м.

В центре сюжета – серийный убийца по имени Декстер, который работает судмедэкспертом в полиции Майами. В детстве Декстер перенес психологическую травму, после чего у него появилась тяга к убийствам. Мальчика усыновил полицейский и договорился, что Декстер будет убивать, но только тех, кто, по его мнению, заслуживает смерти.

via GIPHY

Напомним, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун вернулись ко съемкам второго сезона "Утреннего шоу". Мы также сообщали, что Гай Ричи снимет сериал по мотивам кинохита "Джентльмены".

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