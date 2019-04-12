Убойные девчонки: появились первые кадры новых "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт и Элизабет Бэнкс

Фильм будет не ребутом или ремейком франшизы

Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

Слухи о том, что в перезагрузке культовой картины "Ангелы Чарли" снимутся Софи Тернер, Хлоя Грейс Морец и Лора Харриер, развеяли недавно. И стало известно, что новых "ангелов" сыграют Наоми Скотт ("Могучие рейнджеры", "Аладдин" Гая Ричи), Элла Балински ("Современная сказка") и Кристен Стюарт ("Сумерки").

Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новые "Ангелы Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly 1/6

Теперь же издание Entertainment Weekly поделилось эксклюзивными кадрами грядущего "перезапуска" "Ангелов". По словам Элизабет Бэнкс, которая не только сыграла в новых "Ангелах Чарли" одну из ролей, но и выступила в качестве режиссера, ее фильм будет не ребутом или ремейком франшизы. Это, скорее, будет ее "продолжением", которое объединит и события оригинального сериала 1970-х годов, и события трилогии 2000-х (с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью).

По сюжету, в новом фильме будет работать целое международное шпионское агентство, но в центре сюжета вновь окажется троица шпионок: Сабина Уилсон (Кристен Стюарт), Джейн Кано (Элла Балинска), экс-агент британской разведки MI6, и Елена Хафлин (Наоми Скотт), выпускница МТУ и молодой ученый гений. Босли в новых "Ангелах Чарли" будет несколько – теперь это не один человек, а название целой категории сотрудников шпионского агентства, своего рода "лейтенантов", курирующих героинь. Сыграли этих сотрудников сама Элизабет Бэнкс, сэр Патрик Стюарт и Джимон Хонсу.

Премьера обновленных "Ангелов Чарли" в кинотеатрах намечена на ноябрь 2019 года.

Напомним, ранее звезды предыдущих фильмов об "Ангелах Чарли", актрисы Дрю Бэрримор и Камерон Диаз продемонстрировали подписчикам свои неотретушированные фотографии.

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