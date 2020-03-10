Участники группы "Время и Стекло" расплакались: фанаты заговорили о распаде дуэта

Надя Дорофеева и Позитив презентовали новый клип на песню "Навсегда/никогда"

Украинская группа "Время и Стекло", которая осенью попала в аварию, 10 марта презентовала новый клип на песню "Навсегда/никогда", после которого в Сети заговорили о распаде коллектива.

Ролик был опубликован на официальной странице "Время и Стекло" на YouTube-канале и вызвал множество опасений поклонников. Дело в том, что видео было снято в необычном формате. Позитив и Надя Дорофеева пришли на съемочную площадку, где их ждал сюрприз. Музыкальный продюсер и их близкий друг Ирина Горовая попросила артистов сесть в центре павильона перед огромным экраном, на котором были показаны архивные моменты из жизни коллектива. Само видео подписано как "Время истекло".

Ни Надя, ни Позитив не смогли сдержать слез и с трепетом смотрели видео. После публикации клипа многие поклонники стали предполагать, что вскоре группа объявят о распаде: "Создается ощущение, что группа скоро распадется", "Неужели это конец? Конец эпохи", "Я не понимаю... Что значит время истекло? Истекло? Это все?"

Ранее мы также писали, что Надя Дорофеева прокомментировала переезд в загородный дом.

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