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Уилл Феррел отмечает 53-летие: подборка шикарных комедий со звездой Голливуда

Сегодня, 16:38

Замечательные киноленты, которые приятно пересматривать

Смех продолжает жизнь, а улыбка улучшает настроение. К тому же, мастерство рассмешить – это особый дар, которым обладают не все. Сегодня отмечает свой День рождения мастер комедийного жанра – актёр Уилл Феррелл, обладатель приза Марка Твена за американский юмор (2011) и Прайм-тайм премии "Эмми" (2019). Его участие в фильмах приносит лентам широкий успех и популярность у зрителей. Недавно Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс снялись в новом фильме "Евровидение". К слову, в фильме для Netflix снялась и украинская певица Джамала.

Сегодня.Lifestyle вспоминают одни из самых ярких комедий с Уиллом Ферреллом.

Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди

Главный герой комедии, Рон Бургунди, самый востребованный телеведущий в Сан-Диего. Манера Рона вести передачи вызывает обожание и восторг у миллионной публики. Период 70-х годов, когда феминизм набирает обороты и берёт своё. Рон считает, что женщинам не место в эфире, если это не кошачьи показы мод, кулинария и другие женские интересы... Однажды, к его большому удивлению продюсеры сообщают, что его напарницей по новостному эфиру будет молодая, эффектная и весьма амбициозная Вероника Корнигстоун. Рон готов пойти на всё, чтобы избавиться от новой ведущей, но и Вероника так просто не сдаётся и прибегает к активным контрмерам…

Телеведущий 2: И снова здравствуйте

Продолжение искромётной комедии о жизни телеведущего Рона Бургунди. Наш герой и его амбициозная визави по эфиру Вероника Корнигстоун счастливы в браке. Их приглашают на центральное телевидение в Нью-Йорк. К великому огорчению Рона его увольняют, а Веронику повышают. Их брак распадается, а Рон вынужден подрабатывать аниматором в аквапарке. Но и там он задерживается не долго. Однажды Рон получает заманчивое предложение стать ведущим на новом круглосуточном новостном канале GNN. Здесь Рон развернётся на полную свою мощность, подавая новости в интересном ракурсе, чтобы зрителям было не нудно. К тому же и тут у Рона найдётся оппонент, который не позволит ему скучать – нахальная звезда телевидения Джек Лайм…

Копы в глубоком запасе

Полицейский участок. Наш герой Аллен Гэмбл и его напарник Терри Хойтц – обычные полицейские клерки. Гембл доволен своей работой, а Терри считает, что его недооценили. Их полная противоположность, два полицейских детектива Пи-Кей Хайсмит и его напарник Кристофер Дэнсон раскрывают самые сложные дела и по праву считаются самыми лучшими в отделении. Однажды в результате несчастного случая Хайсмит и Дэнсон погибают. Теперь у объектов насмешек и шуток коллег, Аллена Гэмбла и его напарника Терри появляется возможность отличиться и раскрывать преступления, хотя им даже не доверяют носить оружие и водить патрульную машину. Они берутся за очень сложное и запутанное дело о краже 32 миллиардов долларов.

Здравствуй, папа, Новый год!

Как это часто бывает, что во втором браке не складываются отношения с детьми от первого так, как хотелось бы. А если ещё и бывший муж понимает, что допустил ошибку и хочет всё вернуть… Так случилось и с Брэдом Уитакером, сотрудником радиостанции, который старается завоевать любовь Грейс и Дилана, детей своей жены Сары. Вроде всё начинает у него получаться, пока в дом не является их настоящий отец – Дасти Мэйрон. Как только Дасти узнал, что Сара снова вышла замуж, заявляет, что приедет на следующий день. Дасти и Брэд две полные противоположности. Брэд надёжный, семейный человек, а Дасти – весельчак, самоуверенный красавчик. Между мужчинами начинается война и кто будет в ней победителем?

Сводные братья

Живёшь себе спокойно своей жизнью, а однажды упс… и у тебя есть сводный брат. Так произошло и с Бреннаном Хаффом, чей отец женился на матери Дейла Добака. Теперь двум сорокалетним мужчинам, которые так и не начали жить самостоятельной жизнью, придётся уживаться под одной крышей, к тому же ещё и жить в одной комнате, мириться с новыми родственниками – ведь они теперь сводные братья. Отцу новоиспеченных братьев, Роберту Добаку, нелегко заботиться о великовозрастных детках и он им ставит ультиматум – или находите работу или окажетесь на улице. На работу их нигде не берут, и братья решают организовать своё дело…

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